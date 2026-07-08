La alero griega Elena Bosgana ficha por el Gernika KESB para el próximo curso

El Gernika KESB ha anunciado este miércoles el fichaje para el curso 2026-27 de la baloncestista griega Elena Bosgana, alero de 22 años y 1,90 metros de altura, y que llega al conjunto vizcaíno procedente del Club Baloncesto Leganés.

"Internacional con la selección de Grecia, Bosgana aportará al equipo físico, versatilidad y capacidad para generar desde diferentes posiciones. Su perfil permite sumar centímetros en el perímetro, amenaza ofensiva y presencia en el rebote, cualidades que encajan con la identidad de trabajo, energía y ambición que el Gernika KESB quiere construir de cara al nuevo curso", indicó la entidad vasca en una nota.

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"Formada en la Universidad de Stanford, una de las referencias del baloncesto universitario estadounidense, Bosgana completó una etapa de crecimiento en la NCAA antes de dar el salto al baloncesto profesional europeo. En su última temporada universitaria firmó una notable evolución, con promedios de 12,2 puntos, 6,4 rebotes, 2,2 asistencias y 1,5 robos por partido, consolidándose como una jugadora completa y con margen de crecimiento", añadió el Gernika KESB en su texto de prensa.

"Además, la nueva jugadora granate cuenta ya con experiencia internacional con Grecia, selección con la que ha competido en diferentes ventanas y torneos FIBA. En el Eurobasket 2025 promedió 8 puntos y 3,3 rebotes por encuentro, confirmando su capacidad para competir al máximo nivel europeo", subrayó el mismo comunicado.

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Con su llegada, acorde al texto, el Gernika KESB busca sumar "una pieza joven, internacional y con un perfil físico muy interesante para la Liga Femenina Endesa". "Bosgana vestirá de granate en Maloste y se une al proyecto gernikarra para seguir construyendo una plantilla competitiva de cara a la temporada 2026-27", concluyó la nota.