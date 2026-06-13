Plantean abrir el mercado distribuidor del cuestionado sector eléctrico de Panamá

Ciudad de Panamá, 13 jun (EFE).- La oficina de protección al consumidor de Panamá ha propuesto al rector del sector eléctrico abrir el mercado para que los usuarios residenciales puedan elegir a cuál distribuidora comprar la energía, en medio de la creciente inconformidad por un servicio visto como costoso y signado por los apagones.

Las quejas por los constantes cortes de luz, muchos de los cuales se prolongan no solo por horas sino días, sobre todo en el interior de Panamá, se han multiplicado con señalamientos directos contra las tres distribuidoras operativas: Elektra Noreste (ENSA), Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (Edemet) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi), las dos últimas de la española Naturgy.

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Es normal en la Ciudad de Panamá ver que las residencias y comercios - sobre todo los más nuevos - cuenten con plantas eléctricas propias dada la elevada frecuencia de los cortes de luz.

El 95 % de las quejas recibidas entre enero y mayo pasado por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) corresponden a electricidad, y las tres distribuidoras han sido objeto de multas que llegan a los 68 millones de dólares entre 2019 y 2024 por las fallos en el servicio, según datos oficiales reportados por la prensa local.

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En enero pasado entró en vigor un alza de la tarifa para los usuarios que consuman más de 300 kilovatios/hora (kWh), en su mayoría hogares de clase media, tras el vencimiento de un subsidio estatal temporal y la actualización de una tarifa.

En este contexto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a la Asep una apertura del mercado de comercialización de energía eléctrica a fin de introducir mayor competencia y permitir que los consumidores puedan escoger la empresa que les suministra el servicio, según un documento filtrado a la prensa local.

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En el esquema actual, las tres distribuidoras operan bajo concesiones geográficas específicas, lo que impide a los usuarios residenciales y comerciales elegir a cuál quieren comprar la energía.

El portal Noticias de Panamá explica en una publicación este sábado que la situación es distinta para los grandes clientes, aquellos con demandas superiores a 100 kilovatios, que pueden negociar directamente sus contratos de suministro eléctrico y participar en el mercado mayorista para optimizar sus costos energéticos.

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Acodeco ha expresado a la Asep que el vencimiento en el 2028 de las concesiones de distribución y comercialización eléctrica representa una oportunidad para evaluar cambios regulatorios que promuevan una mayor competencia en el sector.

Y por ello propone separar la distribución de la comercialización de energía, de forma que los consumidores puedan contratar el suministro con la empresa que les ofrezca las mejores condiciones.

Según publica este sábado el rotativo La Prensa, Acodeco se apoya en la liberación del mercado eléctrico en Europa, y destaca el modelo de España donde, "según datos de 2024, hay 238 agentes comercializadores activos, lo que ha generado un mercado altamente competitivo con bajos niveles de concentración y una constante entrada de nuevos competidores". EFE

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