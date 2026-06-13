Mayo pasado fue el mes con más víctimas civiles en Ucrania en toda la guerra, según la ONU

Berlín, 13 jun (EFE).- En mayo pasado, Ucrania registró el mayor número de víctimas civiles, entre heridos y muertos, desde el inicio de la guerra de agresión rusa en febrero de 2022, según cifras de los observadores de derechos humanos de la ONU.

Así, la Misión de Observación de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU) verificó en su informe mensual sobre daños a la población que la violencia relacionada con el conflicto en este país causó en mayo la muerte de al menos 274 civiles y heridas a otros 1.763.

PUBLICIDAD

"La intensificación de las hostilidades y el mayor uso de armas de gran potencia en zonas urbanas provocaron un elevado número de civiles muertos y heridos en todo el país", indicó la directora de la misión, Danielle Bell.

El 5 de mayo, por ejemplo, un ataque con bombas aéreas contra una zona industrial de Zaporiyia causó la muerte de 12 civiles y dejó 42 heridos, y en Kiev, 24 personas murieron y al menos otras siete resultaron heridas al impactar un misil el pasado día 14 en un edificio de apartamentos.

PUBLICIDAD

"Los daños a la población civil que documentamos no se limitaron a las comunidades cercanas al frente. En ciudades de toda Ucrania, los repetidos ataques con misiles y bombas aéreas mataron e hirieron a civiles lejos de las zonas de combate terrestre activo", añadió Bell.

En los años anteriores, el número de víctimas aumentó de forma constante mes a mes durante la primavera y el verano y las cifras registradas en lo que va de año siguen el mismo patrón, pero a un nivel significativamente más alto que antes, señala el comunicado.

PUBLICIDAD

Aunque la gran mayoría de las víctimas contabilizadas en mayo se registraron en territorio controlado por el Gobierno de Ucrania, la HRMMU también verificó que hubo civiles muertos y heridos en territorio ocupado por Rusia, como las 21 personas que perdieron la vida y otras que resultaron heridas al impactar uno o varios proyectiles en un complejo educativo en la ciudad ocupada de Starobilsk, en la región de Lugansk, en la noche del 21 al 22 de mayo.

Cerca de la línea del frente, los ataques con drones de corto alcance fueron la principal causa de víctimas civiles, con al menos 64 muertos y 539 heridos en mayo, más que nunca en cualquier otro mes de la guerra.

PUBLICIDAD