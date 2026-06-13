Una multitudinaria manifestación en Pamplona reclama "condiciones verdaderas para vivir en euskera"

Pamplona ha acogido este sábado una multitudinaria marcha, organizada por Euskalgintzaren Kontseilua, para reclamar que se den "condiciones verdaderas para vivir en euskera" en "todo el territorio".

Una marcha que se ha organizado en tres columnas, que han partido desde el Parque de la Runa, Parque de Antoniutti y Plaza de la Libertad, para confluir en la Plaza del Castillo. Cada columna ha estado protagonizada por un colectivo diferente que, pasadas las 17.00 horas, ha leído un pregón y ha lanzado un chupinazo para dar inicio a la marcha.

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Así, la columna del Parque de la Runa ha estado protagonizada por el colectivo Azterketak Euskaraz, cuyos representantes han reivindicado que "sea obligatorio poder obtener el Bachillerato en euskera para construir una Euskal Herria euskaldun y euskaltzale". "Como estudiantes, es un derecho básico poder hacer las pruebas finales en nuestra lengua materna y en la misma lengua en la que hemos estudiado", han manifestado. Y han destacado que "cuando se hace colectivamente, la lucha se convierte en un juego y el equipo continúa hasta ganar el premio".

La columna del Parque de Antoniutti ha estado protagonizada por el grupo motor de Batuz Aldatu, quienes han incidido en su pregón en la "responsabilidad" de los representantes políticos e institucionales en el desarrollo del euskera. Les han reclamado "cambiar el modelo de las políticas lingüísticas" hacia la "universalización del conocimiento y a creación y desarrollo de espacios de uso".

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Finalmente, la columna que ha partido desde la Plaza de la Libertad ha tenido como cara visible a creadores de contenido quienes han considerado "imprescindible que el euskera tenga también su lugar en la red". Han señalado que el "gran reto" es que los contenidos en euskera "logren la presencia y la fuerza" que tiene los contenidos en otras lenguas. "Actuar en euskera en las redes es apoyarnos mutuamente, darnos visibilidad y mantener viva nuestra esencia", han remarcado. Han destacado que las plataformas digitales "son el principal punto de encuentro de las nuevas generaciones", por ello, "necesitamos contenido diverso creado desde el euskera, "referentes" y "comunidad".

Entre los participantes en la movilización de la Plaza de la Libertad se ha podido ver al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, Ana Ollo; así como representantes de EH Bildu y Geroa Bai o del sindicato ELA.

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"NECESITAMOS CONDICIONES VERDADERAS PARA PODER VIVIR EN EUSKERA"

Por su parte, en declaraciones previas a los medios de comunicación, Idurre Eskisabel, secretaria general de Kontseilua, ha explicado que "muchas veces se deja en manos de los ciudadanos ese esfuerzo de vivir en euskera, pero vemos que es una situación de minorización", "un profundo problema estructural" y "necesitamos condiciones verdaderas para poder vivir en euskera".

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Eskisabel ha reivindicado "políticas sociales, culturales y materiales para poder realizar ese objetivo, que corresponde con nuestros derechos lingüísticos y que es lo que se necesita para avanzar en la normalización del euskera". En este sentido, ha considerado que es necesario "todo un ecosistema, todo un universo" pero "hay que empezar con unas claves", entre ellas la oficialidad del euskera "en todo el territorio". Ha opinado que este es "el único modo por el cual podemos tener unas políticas lingüísticas que se puedan hacer en profundidad y que, además, duren en el tiempo, tengan una garantía".

Por otro lado, ha apostado por "dar un salto cualitativo en políticas lingüísticas" y "cambiar de paradigma". "No hay que tener miedo a que se generalice el conocimiento del euskera", ha subrayado la representante de Kontseilua, quien ha afirmado que supondría "avanzar en democratización y en justicia social".

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Para conseguir todo esto, ha señalado, "se necesita un movimiento a favor del euskera activo, abierto, inclusivo, plural, que nos acoja, pero que a la vez tenga muy claro cuál es el problema de fondo".