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Russell sale primero en Montmeló

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.

Russell, de 28 años, logró la décima 'pole' de su carrera -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 14 segundos y 679 milésimas, 64 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) -que sale segundo- y con 319 de ventaja sobre el otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.

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