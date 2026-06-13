Imponen nuevas limitaciones a la venta de gasolina en Moscú y San Petersburgo

Moscú, 13 jun (EFE).- Las principales redes de gasolineras de Moscú y San Petersburgo impusieron nuevas limitaciones a la venta de combustible tras los crecientes ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas, según informó hoy el medio independiente ruso 'Ostorozhno, Media'.

Según el medio, la red de gasolineras Tatneft limitó en Moscú la venta de gasolina a 20 litros por persona y la de diésel a 40 litros, una medida que comenzó a implementarse la víspera también en San Petersburgo.

Las gasolineras de Rosneft en Moscú impusieron un tope de 90 litros de combustible por cliente, mientras que Lukoil restringió la venta a 100 litros.

Se trata de una situación que se extiende cada vez más a nuevas regiones rusas, tras las limitaciones impuestas en la anexionada península de Crimea, las regiones fronterizas con Ucrania de Bélgorod y Kursk y hasta la región de Moscú.

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El déficit de combustible se debe al incremento de los ataques ucranianos contra el sector petrolero ruso, que buscan frenar la maquinaria de guerra rusa y socavar la logística de abastecimiento de las tropas en el frente de batalla.EFE