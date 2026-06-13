Macon y Trump cenarán en Versalles el miércoles tras la cumbre del G7

París, 13 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el miércoles próximo a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU., informaron este sábado fuentes del Elíseo.

La cena sera tras la cumbre de jefes de Estado del G7 (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá e Italia) que tendrá lugar en Évian (en el Este del país) bajo la presidencia gala del bloque, del lunes al miércoles próximos.

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Versalles es un lugar muy ligado a la amistad franco-estadounidense, recordaron las fuentes, ya que en ese lugar fue firmado en 1783 el tratado que consagró la independencia de EEUU. EFE