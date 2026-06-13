Capturan a alias Chalá, presunto autor del asesinato del periodista colombiano Mateo Pérez

Bogotá, 13 jun (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron en el municipio de Flandes, en el departamento del Tolima (centro), al disidente de las FARC Jhon Edison Chalá Torrejano, alias "Chalá", uno de los presuntos responsables del asesinato del periodista Mateo Pérez el mes pasado en Antioquia (noroeste).

El criminal fue detenido junto a otros cuatro disidentes de las antiguas FARC y, según las autoridades, se dirigía al departamento sureño de Caquetá, uno de los fortines del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), que dirige Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá", con el que el Gobierno negocia la paz.

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"Fue capturado en Tolima por el grupo de operaciones especiales antiterroristas de la Policía alias Chalá, sicario de alias Calarcá", señaló este sábado el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en X.

El gobernador añadió que "Chalá tiene orden de captura por terrorismo, homicidio y concierto para delinquir".

El 8 de mayo, una comisión humanitaria encontró el cuerpo de Pérez, quien estaba desaparecido desde tres días antes cuando hacía un trabajo periodístico en una zona de disputa en Antioquia entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36 de las disidencias de las FARC, del que hace parte Chalá.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Pérez "se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local" porque en su portal "informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local" de esa región de Antioquia. EFE