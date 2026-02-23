Una revisión de la UPM señala que lácteos fermentados potencian el microbioma intestinal y mejoran el rendimiento físico

El estudio divulgado en la revista 'Nutrients' detalla que los lácteos fermentados, gracias a su acción sobre la microbiota intestinal, presentan beneficios asociados a la gestión de la inflamación, la recuperación muscular y la energía diaria. Según informó la Universidad Politécnica de Madrid (INEF-UPM), los autores de la investigación remarcan que productos como el yogur o el kéfir, transformados por bacterias y levaduras que fermentan la lactosa y generan ácido láctico, contribuyen a la mejora de la salud intestinal y cardiometabólica, además de servir como recurso para afrontar el esfuerzo físico y el estrés metabólico que experimenta el organismo.

El trabajo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM, realizado en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid (IdISSC), recopila y evalúa la evidencia científica sobre el efecto de los componentes bioactivos de los lácteos fermentados. Según publicó la UPM, en la revisión se cita a probióticos, péptidos, exosomas y microARN como elementos principales en la modulación de la composición y función del microbioma intestinal.

El doctor Javier Modrego, principal autor del estudio y miembro del Grupo de Investigación ImFINE del INEF-UPM, explica en declaraciones recogidas por el medio universitario que "mejorar la microbiota intestinal mediante lácteos fermentados puede tener un impacto directo en cómo el cuerpo rinde, se recupera y se protege frente al estrés físico y metabólico del día a día". El trabajo señala que este impacto se ve reflejado en tres áreas clave: la capacidad inmunitaria, la respuesta frente a reacciones adversas a los alimentos y una mayor salud cardiometabólica, lo que engloba desde el manejo energético hasta la adaptación al ejercicio físico.

Según detalló la UPM, los investigadores abordaron específicamente cómo la ingesta de estos productos ayuda a regular reacciones adversas a los alimentos, incluyendo intolerancias como la lactosa y alergias leves a proteínas de la leche. El texto técnico sostiene que el proceso de fermentación modifica los componentes originales del lácteo y favorece la generación de compuestos que pueden disminuir la aparición de molestias digestivas y contribuir a la tolerancia alimentaria.

La revisión también incide en la influencia de los lácteos fermentados sobre la respuesta inflamatoria del organismo, lo que repercute en los procesos de recuperación muscular y la protección frente a agentes estresores, ya sean de origen físico o metabólico. El medio universitario INEF-UPM destaca que, junto a una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio, la introducción de estos productos puede favorecer el equilibrio cardiometabólico y contribuir a una mayor vitalidad.

El análisis de la UPM y el IdISSC compila estudios previos y datos sobre el impacto de la modulación microbiana en parámetros de salud relevantes. Según consignó la UPM, la síntesis de la revisión resalta que los beneficios de los lácteos fermentados alcanzan tanto la mejora de la salud general como la reducción de molestias asociadas a intolerancias leves, además de promover una mayor energía y desempeño físico.

De acuerdo con la publicación, los responsables de la investigación concluyen que incorporar lácteos fermentados en la dieta representa una estrategia sencilla, accesible y asequible para la mayoría de la población. Los investigadores sugieren que su consumo refuerza la inmunidad, contribuye a regular las respuestas del organismo a ciertos alimentos y ofrece un apoyo significativo en la salud cardiometabólica, lo que podría traducirse en una mejor capacidad de recuperación muscular y adaptabilidad frente al esfuerzo cotidiano. Estas conclusiones se fundamentan en la evaluación de compuestos bioactivos y procesos fisiológicos como la fermentación, que distinguen a estos productos lácteos y los convierten en una herramienta nutricional con múltiples aplicaciones, según el análisis de la UPM.