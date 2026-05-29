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Ucrania acusa a Rusia del lanzamiento de un misil y más de 230 drones contra el país durante las últimas horas

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La Fuerza Aérea de Ucrania ha acusado este viernes a Rusia de lanzar un misil y más de 230 drones contra el país durante las últimas horas y ha manifestado que más de 215 han sido derribados, en una noche en la que un aparato aéreo no tripulado ha impactado contra un edificio en Rumanía, que ha acusado a Moscú del incidente.

Así, la Fuerza Aérea ha explicado en su comunicado que las tropas rusas han lanzado un misil balístico y 232 drones kamikaze contra territorio ucraniano, antes de apuntar que 217 aparatos han sido destruido por los sistemas de defensa antiaérea.

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Sin embargo, ha confirmado el impacto del misil y catorce drones en catorce puntos del país, así como la caída de fragmentos de aparatos interceptados en otras siete ubicaciones, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado.

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