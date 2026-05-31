Jefe del Comité Militar de la OTAN sobre el gasto en defensa: "El dinero solo no disuade"

Singapur, 31 may (EFE).- El presidente del Comité Militar de la OTAN, Giuseppe Cavo Dragone, defendió este domingo que el aumento de la inversión en defensa debe traducirse en capacidades concretas porque "el dinero solo no disuade", un día después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volviera a reclamar a la Alianza un mayor esfuerzo militar.

Durante el principal foro de seguridad y defensa de Asia, el Diálogo Shangri-La de Singapur, Cavo Dragone subrayó que la OTAN está centrada en "transformar" el incremento del gasto militar en "capacidades reales".

"No podemos disuadir a nadie solo agitando dinero en el aire", aseveró el almirante italiano.

Sus declaraciones se enmarcan en el objetivo fijado por la Alianza el pasado junio: destinar el 3,5 % del PIB a defensa nacional y un 1,5 % adicional a inversiones en infraestructuras de defensa.

El sábado, Hegseth aprovechó su intervención en el foro, convertido en una de las principales conferencias internacionales de seguridad, para elogiar a los socios asiáticos de Washington, en parte por haber engrosado su presupuesto militar, y lanzó un mensaje a los aliados europeos: "Deberían tomar nota" y aceptar que "la era en la que EE. UU. subvencionaba la defensa de las naciones ricas ha terminado; necesitamos socios, no protectorados", aseveró el jefe del Pentágono.

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Los ministros de Exteriores de la OTAN se reunieron la semana pasada en Suecia y concluyeron que Europa tendrá que llenar el vacío que vaya dejando EE. UU. a medida que retire tropas de su territorio, en línea con lo anunciado por el Gobierno del presidente Donald Trump.

En vísperas del encuentro de la Alianza, el mandatario estadounidense anunció que enviaría a Polonia 5.000 soldados, después de haber cancelado el despliegue de 4.000 previsto en ese país y ordenado la salida de otros 5.000 de Alemania.

Los cancilleres aliados pidieron que EE. UU. siga anclado en el seno de la OTAN, así como orden en el repliegue de recursos esperado, que, según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no constituye una medida "punitiva", sino una respuesta a los "compromisos globales" de Washington.

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La Alianza Atlántica celebrará en julio una cumbre en Turquía, donde se espera que los líderes aborden los pasos a seguir para alcanzar el objetivo de elevar su gasto militar al 5 % de su PIB de cara a 2035. EFE

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