El secretario del Tesoro de EEUU afirma que cualquier alivio de sanciones contra Irán se realizará "poco a poco"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha afirmado este viernes que cualquier medida para levantar las sanciones o aliviar la presión económica sobre Irán se hará gradualmente.

"Ya veremos. Cualquier medida que se levante, se levantará poco a poco", ha declarado durante el Foro Económico Nacional Reagan --un evento que cada año celebra la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en California-- cuando ha sido interrogado sobre el mantenimiento del bloqueo económico al país asiático.

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"Y habrá unos objetivos que el régimen iraní tendrá que cumplir", ha agregado, antes de recordar las sanciones impuestas en la víspera contra entidades iraníes. "Sancionamos a sus dos aerolíneas", ha remachado, después de que, si bien aún no hay un acuerdo firmado con Teherán, "seguimos manteniendo el bloqueo y presionándolos y (...)cada día que pasa es mucho peor para ellos".

Así, ha dicho que las autoridades estadounidenses tienen "otros objetivos financieros", si bien no ha precisado cuáles. "Hay mucho más que podemos hacer, si es necesario, que podemos levantar para ayudar al pueblo iraní", ha asegurado.

En el mismo evento, Bessent ha afirmado que Estados Unidos se ha incautado de "unos mil millones de dólares" (más de 850 millones de euros) en activos iraníes en criptomonedas, como parte de las medidas adoptadas por su cartera en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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