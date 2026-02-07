Médicos sudaneses denuncian al menos 24 muertos por un ataque paramilitar en Kordofán del Norte

Al menos 24 personas han muerto en el sur de Sudán, entre ellas ocho mujeres y niños, por el impacto de un dron explosivo de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un vehículo civil en el estado de Kordofán del Norte.

La Red de Médicos de Sudán en sus redes sociales que el ataque ha ocurrido durante el trayecto desde Dubaiker a Al Rahad, una de las rutas principales que se ve obligada a tomar la población desplazada desde Kordofán del Sur, nuevo epicentro de la devastadora guerra que enfrenta desde abril de 2023 a las RSF contra el Ejército sudanés.

Entre los muertos hay dos bebés y un número todavía no concretado de personas se encuentran heridas y están recibiendo tratamiento en Al Rahad en medio de "condiciones sanitarias y humanitarias extremadamente complejas y una grave escasez de capacidades médicas".

Las RSF todavía no se han pronunciado sobre este ataque pero, por norma general, suelen desmentir cualquier tipo de violencia contra la población civil y acusan por contra al Ejército sudanés de atacar civiles para culpar después al grupo.