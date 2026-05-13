Un terremoto de 4,6 grados sacude Teherán, sin provocar daños materiales ni humanos

La ciudad de Teherán, capital de Irán, ha registrado un terremoto de 4,6 grados en la escala de Richter sin que haya producido daños materiales ni humanos.

Así lo ha confirmado el Centro Sismológico del país, de acuerdo con el informe preliminar recogido por la agencia semioficial iraní Mehr con relación a este sismo que, según el presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhossein Kolivand, "no ha causado daños materiales ni humanos".

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Concretamente, el temblor ha ocurrido cerca de la ciudad de Pardis, en la frontera entre las provincias de Teherán y Mazandarán, con una profundidad de diez kilómetros.

Tras él, sobre las 3,00 horas de la madrugada (1,30 horas en España y Baleares) ha sido registrado en la misma zona, según el citado medio, otro terremoto en la capital de la República Islámica con una magnitud de cuatro grados en la escala de Richter y una profundidad de ocho kilómetros.

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