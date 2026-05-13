Fiscalía de Chihuahua afirma que hubo "extranjeros" en operativo contra el narcotráfico

Ciudad de México, 12 may (EFE).- La Fiscalía de Chihuahua, en el norte de México, confirmó este martes que días antes de un operativo antidrogas, realizado entre el 16 y 19 de abril, fueron vistos "cuatro personas extranjeras", señaladas como presuntos agentes de la CIA, quienes "convivieron" con agentes locales.

En una conferencia de prensa, la titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía General del estado (FGE), Wendy Chávez, aseguró que desde el 16 de abril "se corrobora, con base en nueva información, consistente en videos provenientes de puntos de vigilancia", que al convoy de las autoridades que partió de la ciudad de Chihuahua "se integraron cuatro personas no identificadas, vestidas de civil y sin insignias distintivas de corporación o agencia de seguridad alguna".

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El 19 de abril, dos supuestos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban del operativo contra un laboratorio de drogas.

Además, dijo Chávez, "se ha encontrado un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre dichas personas extranjeras, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y otros integrantes de la FGE".

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También que dichas personas, "no portaban uniforme táctico de la AEI ni insignias oficiales de dicha corporación".

Explicó que "no se ha recibido respuesta formal de la representación diplomática y consular de los Estados Unidos, así como al Instituto Nacional de Migración, respecto a las personas presuntamente extranjeras".

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De igual forma apuntó que no existe registro de que las autoridades involucradas en el operativo "hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores respecto de la presencia e incorporación de personas extranjeras al convoy".

El 22 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno envió una nota diplomática a EE.UU. para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en el operativo, en un caso que podría implicar una violación de la soberanía nacional.

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La controversia creció cuando The Washington Post informó que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia la operación antidrogas.

Sheinbaum afirmó entonces que se debe resolver varias interrogantes, como los participantes en el operativo, quién lo ordenó o por qué no se informó al Gobierno mexicano, y celebró que la FGR "lo aclare" y saque las conclusiones de si se vulneró la legislación vigente. EFE

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