EE. UU. y China inician consultas económicas en Corea del Sur antes de la cumbre Trump-Xi

Seúl, 13 may (EFE).- Las delegaciones lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, arrancaron este miércoles unas negociaciones económicas y comerciales en Corea del Sur que preceden a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

La reunión comenzó hacia el mediodía hora local en el Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl, afirmó la agencia estatal china Xinhua, después de que Bessent y He mantuvieran reuniones por separado con el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung.

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Trump tiene previsto reunirse con Xi el jueves y el viernes, en la primera visita en más de ocho años del republicano al gigante asiático.

Las consultas sobre asuntos económicos y comerciales entre el secretario del Tesoro estadounidense y el viceprimer ministro chino son la antesala a la cumbre en China, y se basan en las conversaciones entre Trump y Xi en su encuentro en octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Busan.

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En aquel momento, ambos mandatarios pactaron una tregua comercial que puso fin a meses de guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo y abrió un periodo de negociaciones sobre aranceles, tierras raras, compras chinas de productos estadounidenses, acceso a mercados y restricciones tecnológicas.

Sin embargo, la decisión el pasado febrero del Tribunal Supremo de EE. UU. de invalidar parcialmente los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional enredó la situación, y Washington recurrió a un nuevo arancel global del 10 %.

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El Tribunal de Comercio Internacional bloqueó también ese gravamen la semana pasada, pero no emitió una orden universal y solo bloqueó el cobro para tres demandantes involucrados, generando una fuerte incertidumbre en torno a un rifirrafe arancelario que centrará la cumbre entre Trump y Xi. EFE