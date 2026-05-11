Zelenski agradece las sanciones de Reino Unido, Canadá y la UE a responsables del traslado forzoso de menores

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha manifestado este lunes su agradecimiento a las autoridades de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, por los distintos paquetes de sanciones anunciados durante la jornada contra los responsables de la deportación de niños ucranianos a Rusia, una medida "importante" que mantiene la "presión" sobre Moscú.

"Agradecemos a Reino Unido, a Canadá y a la Unión Europea sus importantes decisiones de imponer sanciones contra entidades y personas rusas implicadas en el secuestro de niños ucranianos (...) Agradezco esta postura basada en principios y el hecho de que la presión de las sanciones no cese", ha declarado en sus redes sociales.

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El mandatario ha destacado que a la hora de tomar estas medidas, los aliados de Kiev "han tenido en cuenta muchas de (sus) propuestas, incluidas las disposiciones del paquete de sanciones de Ucrania presentado hace varias semanas", y ha emplazado a continuar colaborando para devolver a "todos" los menores ucranianos a sus hogares y "garantizar que todos los responsables de estos crímenes rindan cuentas".

Zelenski ha destacado que las 85 personas y entidades sancionadas por el Gobierno británico están "implicados en la deportación de niños ucranianos, la imposición de la ideología rusa sobre ellos, su rusificación y militarización, así como en operaciones de propaganda rusa".

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El presidente ha extendido esta apreciación a los "23 individuos y cinco organizaciones" afectados por las medidas de Canadá, mientras que en alusión a los 23 sancionados --16 personas y siete entidades-- por la Unión Europea, ha señalado que son "quienes 'reprograman' la identidad de los niños ucranianos, contribuyen a que odien su patria y, algún día, tomen las armas para luchar contra Ucrania".

Entre los afectados por las sanciones de la UE --acusados del traslado forzoso de 20.500 niños ucranianos-- figuran instituciones estatales federales vinculadas al Ministerio de Educación ruso, como los Centros Infantiles Panrusos 'Orlyonok', 'Velas Escarlata' y 'Smena'; el Centro 'Dosaaf' en Sebastopol, la Escuela Naval 'Nakhimov' y el Club Militar-Patriótico 'Patriota' en Crimea, que llevan a cabo la reeducación, el adoctrinamiento ideológico y la militarización de menores, fomentando la lealtad a Rusia y socavando la identidad nacional ucraniana.

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