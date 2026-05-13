Exvicepresidente ecuatoriano Glas testifica en juicio contra Moreno por presuntos sobornos

Guayaquil (Ecuador), 12 may (EFE).- El exvicepresidente correísta de Ecuador Jorge Glas testificó este martes en el juicio por presunto cohecho contra el expresidente Lenín Moreno, en el que se lo acusa de haber recibido supuestamente sobornos de la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

Glas, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad del país andino cumpliendo condenas por corrupción, se conectó de manera telemática al juicio, y aseguró haber recibido llamadas de Moreno, cuando éste era vicepresidente (2007 - 2013), en las que le preguntaba sobre los avances del proyecto para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y los detalles del financiamiento.

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En esos años, Glas estuvo al frente de una empresa pública que coordinaba instituciones eléctricas y telefónicas llamada Fondo de Solidaridad y también fue ministro coordinador de Sectores Estratégicos, e indicó que aunque le parecía raro que Moreno le preguntara por ese tema porque no estaba dentro de sus competencias, le informaba porque era el vicepresidente.

David Meza, abogado de Moreno, dijo a EFE que es la primera vez que Glas se refiere a esas supuestas llamadas, que su testimonio es "sesgado" y que ni él ni la Fiscalía han presentado pruebas de que esas comunicaciones existieron.

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"El señor Jorge Glas ha dicho que Lenín Moreno es el mayor traicionero de su partido político y que inclusive él está en prisión debido a Lenín Moreno", señaló.

Según la Fiscalía, Moreno habría recibido junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones en sobornos que Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica.

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En total son 21 los acusados en este juicio, donde además de Moreno figuran su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, sus hermanos y su cuñada, así como otros dos exfuncionarios del sector eléctrico durante el correísmo y el exembajador de China Cai Runguo.

Glas también indicó este martes que, años después, cuando él asumió la vicepresidencia (2013 - 2017) volvió a recibir una llamada del exgobernante en la que le pedía que reciba al empresario Xavier Macías, otro de los procesados en este caso, quien le habría dicho en una reunión que, por decisión de Moreno, todos los temas tratados con Sinohydro debían manejarse con él.

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Meza dijo que el expresidente sí le pidió a Glas que recibiera a Macías, pero que no sabía cuál era el tema que se iba a tratar en esa cita y que, además, esa llamada "no genera nada" porque para 2013 el proyecto "ya estaba adjudicado" y "el crédito ya estaba otorgado".

El exvicepresidente correísta fue una de las cuatro personas que testificaron este martes ante el tribunal de la Corte Nacional de Justicia que lleva el caso. Las otras tres personas fueron un perito de criminalística, el exministro de Energía del correísmo Alecksey Mosquera, e Ítalo Centanaro, gerente de Coca Codo Sinclair cuando se firmó la adjudicación de la obra.

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Según el abogado de Moreno, los testimonios de Mosquera y de Centanaro sustentaron su teoría de que el exmandatario no tuvo participación en la contratación.

El juicio, que inició este lunes, se reinstalará este miércoles y luego se suspenderá hasta la próxima semana. Meza estima que la presentación de testigos y pruebas puede tomar unos 30 días más. EFE

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