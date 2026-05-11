El 81% de los españoles siente presión por tener la casa perfecta: así redefine la tecnología la limpieza del hogar

El 81 por ciento de los españoles siente presión por tener una casa perfecta, lo que además de insatisfacción con el hogar genera también carga mental al pensar en el cuidado y las tareas domésticas, algo que ayudan a resolver la tecnología y la automatización de la mano de los robots aspiradores.

El 79 por ciento de los españoles reconoce que su casa no refleja totalmente su hogar ideal, una insatisfacción que se amplifica por las redes sociales, y que ha llevado al 53 por ciento de los españoles a comparar su hogar con otros e incluso a sentir presión (81%) por tener una casa perfecta.

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Esta desconexión entre expectativas y realidad también revela la carga mental asociada al cuidado hogar, lo que ha llevado a que cada vez más personas prioricen la funcionalidad y el bienestar por encima de la estética, aunque esta siga siendo importante.

Estos datos se extraen del estudio 'Hogares Ideales: La carga invisible de la casa perfecta', que Dreame Technology ha presentado en el contexto de su participación en Casa Decor 2026, y que destaca la tecnología y su papel transformador.

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En él se indica, además, que más del 65 por ciento de los españoles automatizaría tareas clave del hogar si pudiera, lo que evidencia una demanda creciente de soluciones que liberen tiempo y reduzcan la carga mental, especialmente con las tareas más rutinarias, como ordenar (30%) o limpiar los suelos (26%), que son también las que se perciben como más pesadas.

La gestión de las tareas domésticas, sobre todo su reparto, es también fuente de conflictos en el hogar. Según el estudio, un 64 por ciento de los españoles asegura sentir estrés en casa y más de la mitad (51%) reconoce haber tenido discusiones relacionadas con el orden o la limpieza. Solo el 25 por ciento afirma que existe un reparto equitativo real de las tareas.

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En este escenario, destaca el papel de dispositivos como los robots aspiradores, que transforman la limpieza en una experiencia automatizada, silenciosa y casi invisible; y que propuestas recientes como X50 Ultra Complete de Dreame llevan más allá de lo funcional para ofrecer una tecnología que forma parte del diseño y eleva la experiencia del hogar para crear espacios donde disfrutar viviendo.

Gracias a su potente succión de 20.000 Pa, su estación base de autolimpieza integral y su avanzado sistema de navegación impulsado por IA, el robot es capaz de sortear obstáculos y adaptarse a las diferentes superficies con ayuda de sus patas retráctiles y su capacidad para elevarse hasta 6 centímetros de altura, de manera completamente autónoma, garantizando una limpieza profunda sin interrumpir la armonía visual ni el diseño del espacio.

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Esto es lo que desde Dreame han llamado "inteligencia invisible". Como explica la directora de Dreame Iberia, Cristina Wei, es una "tecnología que no viene a romper la estética, sino a protegerla. Que mantiene el hogar impecable de forma automatizada para que el usuario, simplemente, recupere el lujo de no hacer nada".