YouTube extiende la herramienta de doblajes automáticos a todos los canales y agrega una opción para deshabilitarlos

El discurso expresivo generado por inteligencia artificial, que intenta imitar la energía y el tono de voz originales de los creadores en diferentes idiomas, solo se encuentra disponible en ocho lenguas dentro de la variedad de nuevas funciones anunciadas por YouTube. Según informó Europa Press, la plataforma de videos de Google ha implementado una serie de mejoras para sus herramientas de traducción automática de contenido, incluyendo la posibilidad de escoger idiomas preferidos en los que se deshabilite el doblaje, con el objetivo de otorgar mayor control a los usuarios sobre cómo desean consumir videos de la plataforma.

De acuerdo con los detalles difundidos por Europa Press, la función de doblajes automáticos se ha extendido a todos los canales y ya cubre hasta veintisiete idiomas diferentes. Esta ampliación sucede casi un año después del lanzamiento inicial de la herramienta en diciembre de 2024, cuando solo estaba disponible para algunos canales enfocados en contenido educativo e informativo. La propia compañía, en una comunicación publicada en su blog oficial, afirmó que durante diciembre de 2025, un promedio diario de seis millones de usuarios vio al menos diez minutos de contenido utilizando doblaje automático, reflejando el uso significativo de la función.

Europa Press precisó que la nueva actualización también introduce la función de 'Expresive Speech' o discurso expresivo, que permite a los espectadores escuchar doblajes en los que la inteligencia artificial reproduce matices emocionales y entonaciones similares a las del habla original. Actualmente, esta característica se encuentra implementada en inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, portugués y español. Paralelamente, YouTube indicó que trabaja en la incorporación de una función de sincronización de labios, capaz de alinear los movimientos bucales del hablante con el audio doblado, con el objetivo de ofrecer una experiencia visual más natural y realista.

Respecto a la gestión de preferencias de idioma, la plataforma adoptó una medida para responder a las críticas de usuarios que preferían acceder al audio original antes que al doblaje generado automáticamente. Según recogió Europa Press, YouTube activaba por defecto el doblaje automático en función de la configuración lingüística de la cuenta de Google. A raíz de estos comentarios, se ha implementado una opción que permite seleccionar ciertos idiomas para bloquear el doblaje, de modo que, si el video se encuentra originalmente en alguna de esas lenguas elegidas, el sistema no forzará la traducción y permitirá escuchar el audio original. Esta selección se realiza desde la sección de Reproducción y rendimiento, específicamente en la pestaña de Idioma de la configuración de YouTube.

Chandralekha Motati, responsable de producto de YouTube, explicó mediante una declaración recogida por Europa Press: “Aunque ya seleccionamos el idioma por defecto según tu historial de visualizaciones, ahora puedes indicar tus preferencias para gestionar cómo quieres escuchar a tus creadores favoritos”. Sin embargo, la compañía aclaró que esta opción no permite desactivar la herramienta de doblaje automático en su totalidad.

Europa Press también detalló que, en lo relativo a los creadores de contenido, la plataforma ha introducido un sistema de filtrado inteligente automático. Este filtro detecta cuándo un video no resulta adecuado para el doblaje, como en casos de piezas exclusivamente musicales o vlogs sin sonido, con el propósito de preservar la autenticidad del contenido original. Sobre el funcionamiento del algoritmo de descubrimiento, la empresa aseguró que la activación del doblaje automático no afecta negativamente a la visibilidad de los videos, e incluso afirmó que puede favorecer la expansión del contenido hacia audiencias que hablan otros idiomas.

La implementación de estas características otorga a los creadores el control sobre la activación o no del doblaje automático y la opción de emplear doblajes propios en lugar de los generados por inteligencia artificial. Europa Press informó que YouTube considera que estas mejoras facilitarán la accesibilidad de los videos y contribuirán a eliminar obstáculos idiomáticos para la audiencia global, mientras perfecciona la personalización de la experiencia audiovisual para cada usuario.