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Argentina acusa a la OMS de usar el hantavirus para "condicionar una decisión soberana"

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Buenos Aires, 7 may (EFE).- El Ministerio de Salud de Argentina acusó este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de usar el brote del hantavirus en el crucero MV Hondius para "condicionar una decisión soberana de la Argentina", cuyo Gobierno hizo efectiva su salida del organismo en marzo pasado.

Argentina "no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países", indica un comunicado oficial distribuido horas después de que el organismo pidiera a este país y a Estados Unidos que reconsideren su decisión de abandonarlo. EFE

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