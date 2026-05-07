Nicaragua felicita a Vladimir Putin por el Día de la Victoria soviética sobre el nazismo

San José, 7 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitaron al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, por el 81 aniversario de la victoria soviética sobre el nazismo, con elogios al sacrificio de la antigua Unión Soviética y un llamamiento a frenar el retorno del fascismo y defender la paz.

"Se cumplen 81 años de la admirable, épica y legendaria campaña victoriosa de la Unión Soviética, que fue capaz de entregar tanto para que concluyera la guerra, la muerte, el sufrimiento de la humanidad entre los horrores del nazismo y la indiferencia de tantos", enfatizó el Ejecutivo sandinista en una declaración firmada por Ortega y Murillo.

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En su mensaje, Managua celebró este 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial "hermanados como familia" con Rusia, "en la continuidad de las gloriosas batallas que se libran para impedir el retorno del terror del fascismo".

"Celebramos la valentía y la gloria de tantos millones de camaradas soviéticos que, con su arrojo, audacia y entrega, sostuvieron, como sostienen hoy, desde la Federación de Rusia, banderas de humanidad en inmortales jornadas contra el fascismo diabólico que dan continuidad a las luchas para que nunca vuelva ese pasado ominoso que tanto dolor impuso y pretende volver a imponer al mundo entero", indicó.

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El Ejecutivo de Ortega y Murillo también celebró "el inmenso valor que representó en aquellos momentos, como representa ahora, la decidida defensa de la paz y del derecho de todos a vivir con futuro, construyendo vida y derechos".

Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica de Putin. Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. EFE

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