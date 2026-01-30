Los fondos de inversión mantienen en enero su tendencia al alza y superan los 456.000 millones de patrimonio

El análisis provisional de los movimientos patrimoniales de los fondos de inversión durante enero ofrece una perspectiva relevante sobre la dinámica del sector: Inverco detalló que el 60% del crecimiento en el volumen agregado se atribuyó al efecto mercado, mientras que el 40% se debió a los flujos positivos de nuevas suscripciones. Con este marco, la noticia principal corresponde al nuevo máximo histórico alcanzado por el patrimonio en fondos de inversión, que superó los 456.000 millones de euros al finalizar enero.

Según publicó Inverco, los fondos de inversión en España registraron un aumento neto de 5.418 millones de euros durante el primer mes del año, lo que representa un avance del 1,2% respecto a diciembre. Considerando la comparación anual, el incremento en el patrimonio asciende a 48.739 millones de euros, lo que equivale a un crecimiento relativo del 11,9%. Este avance refleja tanto la entrada de dinero nuevo como la favorable evolución de los mercados en ese periodo.

El medio consignó que los fondos de renta variable internacional sobresalieron entre los productos con mayor ampliación de patrimonio, con un incremento absoluto de 1.549 millones de euros. Este comportamiento obedeció fundamentalmente a las rentabilidades positivas alcanzadas en los mercados bursátiles internacionales, sumadas a un flujo sólido de nuevas suscripciones. Por su parte, los fondos de renta fija mixta agregaron 1.063 millones de euros a su masa patrimonial, una alza explicada, sobre todo, por los flujos de entrada, mientras que la contribución de las revalorizaciones de mercado resultó menor. En el caso de los fondos de renta variable mixta, el avance en activos se cifró en 512 millones de euros, combinando rendimientos de mercado y aportaciones de los partícipes, reportó Inverco.

De igual modo, los fondos globales lograron un aumento de 959 millones de euros en sus patrimonios, y los fondos de renta fija sumaron 625 millones de euros adicionales. En contraste, los fondos garantizados y los fondos monetarios anotaron ligeros retrocesos, con disminuciones patrimoniales de 19 millones y 3 millones de euros respectivamente, puntualizó el informe provisional de Inverco.

En lo que atañe a los movimientos netos de capital, el medio informó que enero concluyó con 2.060 millones de euros en suscripciones netas, elevando a 63 la racha de meses consecutivos en los que las entradas superan las salidas. Los fondos de renta fija mixta concentraron 913 millones de euros en captaciones netas, seguidos por los fondos de renta fija, que obtuvieron 272 millones de euros. Los fondos de renta variable mixta alcanzaron suscripciones netas de 257 millones de euros, mientras que, en conjunto, los fondos rentabilidad objetivo, renta variable internacional, globales y de retorno absoluto totalizaron 562 millones de euros en nuevos ingresos, detalló Inverco en su balance mensual.

En el rubro de los reembolsos, exclusivamente los fondos garantizados y los fondos monetarios sufrieron salidas netas que sumaron un total de 64 millones de euros. Este dato contrasta con la tónica general del resto de categorías que lograron mantener cifras positivas en las suscripciones netas, según reportó la patronal del sector.

Respecto al comportamiento en rentabilidad, Inverco explicó que los mercados financieros comenzaron 2025 con una tendencia positiva, aunque se registró un episodio de volatilidad por las tensiones comerciales surgidas entre Estados Unidos y Europa a raíz de la disputa sobre Groenlandia. Esa situación desencadenó un ajuste en los principales índices bursátiles. No obstante, tras llegarse a un acuerdo entre Estados Unidos y la OTAN, los mercados retomaron las ganancias en la segunda parte del mes, permitiendo cerrar enero con rendimientos favorables en los fondos.

El análisis de Inverco indica que la rentabilidad media de los fondos de inversión durante enero fue del 0,76%. Todas las categorías obtuvieron resultados positivos. Destacó el desempeño de los fondos con mayor inversión en bolsa nacional, que lograron una rentabilidad del 3,5%. Aquellos con mayor peso en renta variable internacional consiguieron avances del 2,2%, consolidando su posición entre los más beneficiados por la recuperación de los principales mercados bursátiles, tal como publicó Inverco.

Estos resultados ponen de manifiesto tanto la robustez de los fondos de inversión en el contexto actual como la confianza de los partícipes, y también ilustran el impacto directo de las tendencias de mercado y de los flujos de inversión sobre el comportamiento patrimonial y de rentabilidad dentro del sector gestionado.