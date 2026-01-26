Identifican una micropausa tras la respiración vinculada a síntomas de depresión y satisfacción vital

Fernando Maestú, director del laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional (C3N) de la Universidad Complutense de Madrid, destacó que la respiración ofrece una vía directa para observar los procesos internos del ser humano mediante la interacción entre la actividad respiratoria y el cerebro. Este planteamiento surgió a partir de la reciente investigación publicada en la revista ‘Cerebral Cortex’, donde científicos españoles y estadounidenses identificaron una micropausa que ocurre tras la exhalación y que se asocia tanto a síntomas depresivos como a la satisfacción con la vida.

Según informó el medio, el estudio fue resultado de una colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid, Nirakara Lab y el Biotechnology Institute (BTI) de Vitoria-Gasteiz, junto con la participación de investigadores de la Harvard Medical School, en Estados Unidos. Mediante el uso de magnetoencefalografía (MEG), los investigadores monitorizaron el comportamiento cerebral de 46 adultos sanos durante el ciclo completo de la respiración, logrando aislar una breve interrupción que sigue a cada exhalación.

De acuerdo con los datos recogidos por el equipo de investigación y reportados en la publicación, esta micropausa posterior a la espiración resultó tener una relación estrecha con las redes cerebrales que intervienen en el procesamiento de las emociones. Nazareth Castellanos, coinvestigadora principal del estudio, argumentó en el medio que cada respiración, que se repite alrededor de 20.000 veces al día sin que seamos conscientes, está impregnada de información sobre el estado emocional de la persona.

El hallazgo plantea una nueva vía para entender por qué la meditación y las técnicas de respiración pueden generar efectos positivos sobre el estado de ánimo. Según comentó Gustavo G. Díez, director de Nirakara Lab y coinvestigador principal, el avance no solo perfecciona la comprensión del funcionamiento cerebral, sino que podría derivar en la creación de herramientas accesibles para monitorizar la salud mental, contribuyendo a facilitar la evaluación de diferentes patologías y estados emocionales.

El medio consignó que tradicionalmente se ha observado cómo las emociones intensas pueden afectar la frecuencia y el patrón de la respiración, como cuando el miedo produce una interrupción en el flujo normal de aire. Lo novedoso del trabajo presentado radica en haber identificado y descrito cómo cada respiración, por medio de esta micropausa, refleja dinámicas cerebrales asociadas al bienestar emocional.

Los resultados obtenidos revelan el potencial del análisis del ciclo respiratorio como indicador del estado interno de las personas, permitiendo la posibilidad de medir de manera no invasiva signos que se relacionan con la satisfacción vital o, en el extremo opuesto, con síntomas de depresión. De acuerdo con la publicación en ‘Cerebral Cortex’, estas observaciones abren la puerta a emplear la medición de micropausas post-espiratorias como referencia objetiva en estudios de salud mental y en la implementación de programas de intervención.

Según publicó el medio, la metodología empleada por los equipos de la Universidad Complutense y del BTI consistió en el registro simultáneo de la respiración y la actividad cerebral, lo que permitió caracterizar la relación temporal de la micropausa con determinadas redes neuronales. Los datos recogidos indicaron que la duración y la consistencia de esta pausa podían predecir diferenciales en el bienestar psicológico de las personas evaluadas, al comparar sus resultados con escalas clínicas establecidas para medir síntomas depresivos y niveles de satisfacción con la vida.

La integración de técnicas avanzadas de neuroimagen como la magnetoencefalografía resultó clave para precisar el vínculo entre los patrones respiratorios y la actividad cerebral. Los investigadores manifestaron que estos avances podrían servir para fundamentar nuevos enfoques terapéuticos tanto en prevención como en el acompañamiento de personas con trastornos emocionales.

Al respecto, Nazareth Castellanos interpretó el hallazgo en una perspectiva funcional, explicando para el medio que la estructura repetitiva y rítmica de la respiración facilita que el cerebro organice la información emocional, lo cual se hace especialmente evidente durante la pausa post-espiratoria. Este mecanismo, según los autores, podría servir de base para los efectos observados en prácticas tradicionales como la meditación, donde se presta atención consciente a la respiración.

El medio detalló a lo largo del reportaje que los estudios futuros podrían no solo profundizar en la relación entre estas micropausas y distintos trastornos emocionales, sino también explorar el desarrollo de dispositivos domésticos capaces de registrar la respiración de manera sencilla. Los responsables del estudio subrayaron que la accesibilidad de una herramienta basada en la observación del ciclo respiratorio contribuiría a disminuir barreras para la evaluación preventiva del bienestar mental y a complementar estrategias clínicas ya establecidas.

La investigación demuestra la existencia de una correlación fisiológica quantificable entre la respiración y los estados de ánimo, reconociendo que este campo de estudio puede ofrecer alternativas seguras y personalizables para abordajes de salud mental. El trabajo coordinado por los equipos españoles y estadounidenses sitúa a la micropausa post-espiratoria como un posible biomarcador útil tanto en la investigación como en la práctica clínica, según recoge la publicación original y las declaraciones de los portavoces involucrados.