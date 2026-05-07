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1-1. Justiniano da empate al Bolívar y complica a La Guaira en la Copa Libertadores

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Caracas, 6 may (EFE).- Leonel Justiniano salvó los muebles del Bolívar al anotar al minuto 94 el empate 1-1 en Caracas ante Deportivo La Guaira, en partido del Grupo C por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

La Guaira se fue en ventaja al minuto 31, luego de una buena conducción en la que José Alí Meza impuso el cuerpo para contener al defensa y con un toque en el área venció al portero Carlos Lampe en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

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En el segundo tiempo, Bolívar aprovechó un contragolpe para armar una jugada rápida por la banda que terminó en los pies de Dorny Romero, quien remató a pie de arco, pero el portero de La Guaira, Cristopher Varela, evitó el empate con una atajada magistral.

Al equipo boliviano le costó doblegar a la defensa venezolana, pero lo logró al minuto 94, cuando Leonel Justiniano cobró un tiro libre que entró al arco por un desvío de la barrera.

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Bolívar y La Guaira se posicionan de forma provisional en el segundo y tercer lugar del Grupo C, respectivamente, con 5 y 3 puntos, a la espera del partido de este mismo miércoles entre Independiente Rivadavia (líder con 9 unidades) y Fluminense (1).

El próximo 21 de mayo, en la quinta jornada, La Guaira recibirá a Independiente Rivadavia, mientras que Bolívar jugará dos días antes en Brasil contra Fluminense, en la penúltima de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

- Ficha Técnica:

1. Deportivo La Guaira: Cristopher Varela; Jorge Gutiérrez, Martín Gianoli, Guillermo Ortiz, Luis Peña; Rommel Ibarra (Cesar Alberto Da Silva Correia, m.88), José Correa, Carlos Faya (Franco Cáceres, m.88); Flabián Londoño (Anthony Uribe, m.88), José Alí Meza (Rafael Arace, m.74), Juan Carlos Castellanos (Alexis Rodríguez, m.74).

Entrenador: Héctor Bidoglio.

1. Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Ignacio Gariglio (Santiago Echeverría, m.46), Xavier Arreaga, Luis Paz (Martín Cauteruccio, m.84); Carlos Melgar (Lucas Chávez, m.78), Leonel Justiniano, Robson Matheus; Pato Rodríguez, Dorny Romero, Braian Oyola (Jhon Elian García Sossa, m.66).

Entrenador: Vladimir Soria.

Goles: 1-0, m.31: José Alí Meza. 1-1, m.94: Leonel Justiniano.

Árbitro: El ecuatoriano Bryan Loayza amonestó a Justiniano, Arreaga, Sagredo, Ortiz, Gianoli, Peña, Varela y Uribe.

Incidencias: partido por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

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EFE

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