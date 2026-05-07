Agencias

El Nikkei salta casi un 4 % y toca máximos en la apertura por las negociaciones sobre Irán

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Tokio, 7 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó casi un 4 % en la apertura de este jueves y alcanzó un nuevo máximo intradía, impulsado por el optimismo de los inversores ante el curso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Veinte minutos después del inicio de las operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzaba un 3,87 %, o 2.301,42 puntos, hasta ubicarse en 61.814,54 unidades.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,92 %, o 71,58 puntos, hasta 3.800,31 enteros. EFE

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