Lima acoge un festival de cine documental con acento en la gastronomía y la Amazonía

Lima, 6 may (EFE).- Lima, la capital de Perú, celebrará el cine documental con la segunda edición del festival Limadocs, que este año se centrará en la gastronomía y la Amazonía para presentar una rica sección internacional y un homenaje a Frederick Wiseman "maestro indiscutible del cine documental", informó este miércoles la organización en un comunicado.

LimaDocs se llevará a cabo del 14 al 23 de mayo en diversas sedes de la capital y la inauguración contará con el estreno en Perú del documental español 'Recuerdos para el que por mí pregunte', realizado por el peruano Fernando Vílchez, y que versa sobre cartas que prisioneros escribieron antes de ser asesinados en la Guerra Civil española.

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Se estrenará la sección 'Cine y Cocina', un espacio de encuentro y disfrute para cineastas y cocineros, cinéfilos, 'foodies' (expertos en gastronomía) y agentes de cultura, donde el público podrá ver documentales de esta temática y después participar de forma gratuita de propuestas gastronómicas.

En este sentido, se proyectará 'Menus-Plaisirs', del director estadounidense Frederick Wiseman, un documental sobre la familia de cocineros franceses y su restaurante, que lograron mantener las máximas tres estrellas Michelin durante más de 50 años.

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"Exhibir su último trabajo 'Menus-Plaisirs' en pantalla grande es una forma irrepetible de celebrar la vigencia de un sistema perceptivo y de valores, basado en el respeto al espectador, que observa hasta que entiende por sí mismo", indicó la organización al destacar que el cineasta, que obtuvo un Óscar honorífico por su trayectoria, será motivo de "un sentido de reconocimiento".

También destacó la iniciativa 'Horizontes amazónicos', del proyecto Río Abierto y la productora SONTRAC, una muestra de cortometrajes sobre las formas en que el cine ha observado, narrado y habitado la Amazonía peruana en el pasado.

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La sección continúa con una segunda muestra de cortometrajes esta vez contemporáneos, siendo algunos obras de comunidades amazónicas, que serán presentados por sus realizadores.

En la categoría internacional se presentará "lo más destacado del cine documental contemporáneo" como 'Nuestra tierra', de Lucrecia Martel, 'Mare’s Nest' de Ben Rivers y 'Videoheaven', obra de Alex Ross Perry.

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Gracias al Centro Cultural de España, se proyectará 'Historias del buen valle', de José Luis Guerin, premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián (España), y 'Tardes de soledad', de Albert Serra, sobre el torero peruano Andrés Roca Rey.

En su segunda edición, el festival inaugura su sección competencia internacional, con un doble programa de cortos y mediometrajes premiados recientemente en festivales internacionales de primera línea y también una competencia exclusiva para documentalistas jóvenes.

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Asimismo, habrá un taller de documental animado que dictará la joven cineasta ucraniana Polina Piddubna, que también presentará 'Mi abuela es una paracaidista', estrenado en Cannes. EFE