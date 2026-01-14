2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, con una temperatura media de 14,97ºC, según Copernicus

La temperatura media de la superficie marina en 2025 alcanzó 20,73℃, ubicándose como la tercera más elevada desde que se llevan registros, únicamente superada por los años 2024 y 2023. Además, la Antártida experimentó su temperatura anual más alta medida, y el Ártico registró su segunda marca más cálida. Estos datos forman parte de los principales resultados presentados en el más reciente informe “Aspectos destacados del clima global”, realizado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), que administra el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS) por encargo de la Comisión Europea. Según detalló el ECMWF, 2025 se ubicó como el tercer año más cálido jamás registrado, con una temperatura media global de 14,97℃.

De acuerdo con el informe divulgado este miércoles por el ECMWF, la temperatura de 2025 resultó apenas 0,01℃ inferior a la de 2023 y 0,13℃ por debajo de la alcanzada en 2024, el año más cálido desde que existen registros. La temperatura media de 2025 superó en 0,59℃ a la media correspondiente al periodo 1991-2020, y se situó 1,47℃ por encima de los niveles preindustriales, concretamente respecto a los valores observados entre 1850 y 1900, constituyendo así el segundo valor más alto de la serie histórica.

El medio ECMWF explicó que enero de 2025 fue el mes de enero más cálido a nivel global, mientras que marzo, abril y mayo ocuparon el segundo lugar en sus respectivos meses en comparación con años anteriores. Salvo febrero y diciembre, todos los meses de 2025 registraron temperaturas superiores a las de cualquier mismo mes anterior al 2023.

El organismo señaló que la mitad de la superficie terrestre experimentó durante 2025 más jornadas de estrés térmico de lo habitual, entendido como la percepción de temperaturas de 32℃ o más. En zonas sometidas a condiciones secas y ventosas, el calor favoreció la expansión e intensidad de incendios forestales. América del Norte y algunas regiones europeas evidenciaron el impacto de estos eventos con incrementos notables en las emisiones anuales totales procedentes de los incendios. “Estas emisiones degradaron significativamente la calidad del aire y tuvieron efectos potencialmente nocivos para la salud humana, tanto a escala local como a mayor escala”, precisó el informe del ECMWF.

Según consignó el organismo climático europeo, la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera proveniente de emisiones constantes y de una menor absorción de dióxido de carbono por sumideros naturales se identificó como factor central para los niveles térmicos observados. En el informe se aclaró que el episodio de El Niño, sumado a factores de variabilidad oceánica, contribuyó al calentamiento global experimentado, condiciones estas que el propio cambio climático intensificó. El estudio también incorporó la influencia de variaciones en las concentraciones de aerosoles, nubes bajas y cambios en la circulación atmosférica.

El repaso de los registros polares muestra que en febrero de 2025 la cobertura combinada de hielo marino en ambos polos descendió a mínimos desde el establecimiento de observaciones por satélite, iniciadas a finales de la década de 1970. Respecto al Ártico, la extensión mensual del hielo marino se posicionó como la más baja para los meses de enero, febrero, marzo y diciembre. Junio y octubre presentaron la segunda extensión más reducida de la serie. En febrero, el Ártico tuvo su cuarto mínimo anual, mientras que septiembre alcanzó su tercer máximo más bajo.

El ECMWF resaltó que el promedio de temperaturas globales de 2023 a 2025 superó en más de 1,5℃ la base preindustrial, configurándose como el primer periodo de tres años consecutivos en rebasar este umbral. Dicha situación resulta de la combinación de elevadas concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, favorecidas por las emisiones persistentes y los episodios oceánicos extremos, lo que incide en el balance térmico planetario.

Laurence Rouil, directora del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, subrayó que los indicadores atmosféricos correspondientes a 2025 muestran “una imagen clara”, donde la actividad humana sigue siendo el factor principal en el aumento de temperaturas. Según la responsable citada por el ECMWF, los gases de efecto invernadero han evidenciado un crecimiento sostenido durante la última década. Rouil confirmó que el servicio continuará el seguimiento detallado de estos gases, de los aerosoles y del resto de los indicadores atmosféricos, para suministrar información a quienes gestionan políticas públicas, de modo que comprendan los riesgos que implica mantener el ritmo actual de emisiones y puedan responder con eficacia. “La atmósfera nos está enviando un mensaje y debemos escucharlo”, declaró.

El informe advierte que, de mantenerse la tendencia de incremento térmico, el límite de 1,5℃ de aumento global contemplado en el Acuerdo de París para el calentamiento a largo plazo podría alcanzarse al final de la presente década, lo que adelantaría esta situación más de diez años respecto a lo estimado previamente por expertos y organismos internacionales.

Además de analizar la evolución térmica, el ECMWF también examina las consecuencias ambientales directas. Menciona las excepcionales emisiones derivadas de incendios forestales en Norteamérica y Europa, así como la degradación de la calidad del aire asociada, la cual generó riesgos para la salud en distintas regiones. El reporte destaca la correlación entre las olas de calor y el aumento de episodios de estrés térmico y contaminación atmosférica, condiciones especialmente presentes en extensas áreas sometidas a temperaturas extremas.

Finalmente, el documento divulgado por el ECMWF remite a la continuidad de la tendencia al alza en las concentraciones atmosféricas de gases como el dióxido de carbono y otros compuestos relevantes, situación documentada y apoyada por mediciones y estadísticas del propio Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Las proyecciones presentadas sugieren un impacto creciente sobre los equilibrios ambientales, en particular en lo relativo al deshielo polar y la estabilidad climática global.