Oliver Tree, el meme que escondía una voz para los inadaptados

David Toro Escobar

Washington, 14 jun (EFE).- El artista estadounidense Oliver Tree falleció este domingo a los 32 años en un accidente aéreo en Brasil, poniendo fin a la carrera de un músico que, detrás de una imagen caricaturesca y viral en internet, construyó una propuesta musical marcada por la vulnerabilidad, la soledad y la sensación de no encajar.

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Con su corte de tazón, gafas rojas y atuendos extravagantes, Oliver Tree parecía diseñado para la era de los memes.

Sin embargo, detrás de esa imagen había un músico obsesionado con temas como la alienación, la ansiedad, el fracaso y las relaciones destructivas.

Su muerte en un accidente de helicóptero en Brasil cierra una carrera singular en la frontera entre la sátira de internet y la vulnerabilidad emocional.

Nacido en 1993 como Oliver Tree Nickell en Santa Cruz, California, comenzó a hacer música desde niño, pasando por bandas de rock, el mundo del DJing y la producción electrónica antes de alcanzar notoriedad viral en 2017 con: 'When Im Down'.

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Musicalmente, Tree pertenecía a una generación de artistas que borró las fronteras entre géneros, transitando entre el rock alternativo, el hip hop, el pop alternativo y la electrónica en distintas fases de su carrera.

Su álbum debut, 'Ugly is Beautiful', condensó esa identidad, mientras su imagen pública se apoyaba en la exageración y el espectáculo, canciones como Jerk Again y Life Goes On, abordaban sentimientos de resiliencia y frustración.

Paradójicamente, sus mayores éxitos llegaron a través de plataformas donde la música se consume en fragmentos: 'Life Goes On' y posteriormente 'Miss You' se convirtieron en fenómenos globales impulsados por redes sociales.

Semanas antes de su muerte, Tree se presentó en distintos escenarios de México, donde se volvió viral al aparecer junto a la botarga del Doctor Simi, mascota de una cadena de farmacias que se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular del país.

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En México, el artista encontró una de sus conexiones más visibles con el público latinoamericano, impulsado por la viralidad en redes sociales y la interacción con creadores de contenido locales.

La gira mundial de promoción de su último álbum lo llevó a Brasil, donde ofreció una presentación en Sao Paulo el 6 de junio, en una de las primeras fechas de un tour que lo llevaría posteriormente por Europa y de vuelta a Estados Unidos.

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Su última obra En abril, Tree publicó 'Love You Madly, Hate You Badly', un proyecto escrito y producido por él durante dos años mientras viajaba por los siete continentes.

"Realmente solo quiero mostrarle a la gente cómo ser ellos mismos... reunir a todas esas personas raras, a quienes no encajan", dijo el artista en una entrevista con una radio de su ciudad.

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas, incluido Tree.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por la Fuerza Aérea Brasileña. EFE