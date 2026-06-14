La hinchada ecuatoriana se encomienda al olfato de Valencia en el debut mundialista

Filadelfia (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Miles de ecuatorianos congregados este domingo en el Estadio de Filadelfia para el debut mundialista de la Tri ante Costa de Marfil buscan romper con la baja media goleadora que arrastra el equipo y se encomiendan al olfato de un veterano como Enner Valencia.

"Hoy se va romper el maleficio y Enner Valencia es el que nos puede dar la victoria en este partido", comentan casi al unísono los Padilla, que han viajado desde el cercano estado de Nueva Jersey para presenciar el primer partido de su selección en este torneo.

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El atacante de Pachuca disputará a sus 36 años su tercer Mundial tras sumar seis dianas en las dos citas en las que ha participado, lo que implica el 85 % de todos los tantos que Ecuador marcó en sus dos últimas participaciones en Brasil y Catar.

Los Padilla, que acamparon fuera del estadio con música y asado como otros miles de compatriotas que han viajado hasta la ciudad donde se fundó EE.UU., creen que no solo de Valencia vive Ecuador.

En ese sentido, creen que otro hombre que les puede ayudar a ganar en el debut de hoy y empezar a mejorar las estadísticas goleadoras de la Tri (que promedió apenas 0,78 goles por partido en las eliminatorias) es Gonzalo Plata, y le quitan peso al hecho de que el delantero de Flamengo no haya visto puerta con la selección desde 2024.

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En los dos últimos días Filadelfia se ha teñido del amarillo de la selección de Ecuador, que estrenará hoy junto a los marfileños el estadio de la ciudad (68.000 localidades) en este Mundial.

La hinchada ecuatoriana ha decidido realizar además un par de banderazos multitudinarios en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad; la escalinata que da acceso al Museo de Arte de Filadelfia popularizada por las películas de Rocky. EFE

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(foto)(vídeo)