Difunden imágenes de un preso político en Nicaragua tras un pedido de fe de vida

San José, 14 jun (EFE).- Un medio oficialista de Nicaragua difundió este domingo unas fotos del líder indígena Steadman Fagoth Müller, detenido en septiembre de 2024, durante una visita de su esposa a la cárcel, días después de que una alianza opositora pidiera una fe de vida por considerarlo un preso político en condición de desaparición forzada.

"Compartimos una galería fotográfica de Steadman Fagot con su Esposa, Doctora Stefany Martínez, el día viernes 12 de Junio, durante su Visita Semanal en Sala del Sistema Penitenciario Nacional", indica el pie de foto publicado por el rotativo El 19 en su página web.

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Se trata de once fotografías en las que el líder y antiguo asesor presidencial para políticas de pueblos originarios aparece junto a su esposa en una habitación con una mesa en la que se sirvieron dos platos de comida, y que tiene una marca de agua con la fecha 12.06.2026 y la hora 11:13.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua pidió el pasado jueves al Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, una prueba de vida de al menos nueve presos políticos que se encuentran en condición de desaparición forzada, entre ellos Steadman Fagoth Müller.

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El pedido de la alianza opositora tuvo lugar tras la muerte bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, según informó el pasado 31 de mayo el Ministerio de Salud. El que fuera diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023.

La Policía de Nicaragua detuvo en septiembre de 2024 a Steadman Fagoth, líder indígena y asesor presidencial para políticas de pueblos originarios, por intentar "sustraer armamento orgánico" del Ejército.

La detención del líder indígena y asesor presidencial se dio un día después de que medios nicaragüenses difundieran unas declaraciones en las que denunció el impacto ambiental tras la llegada masiva de "colonos" (no indígenas) fuertemente armados, bajo la presunta complicidad de las autoridades y estamentos de seguridad, a la Reserva de Bosawás, un territorio cerca de la frontera con Honduras donde hay indígenas miskitos y mayangnas. EFE

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