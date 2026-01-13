Una psicóloga explica que el 'burnout' va más allá del estrés: "Puede ser mucho más problemático"

El síndrome de agotamiento laboral no surge abruptamente, sino que se va gestando tras un periodo prolongado de estrés laboral y se manifiesta con síntomas que incluyen desde la fatiga extrema hasta la despersonalización, detalló la psicóloga Silvia Morales, experta del hospital Hospiten Roca. Según publicó el medio, el ‘burnout’ se distingue claramente del estrés porque constituye un trastorno de la salud reconocido, a diferencia del estrés que no se considera tal en sí mismo, advirtió Morales. Este trastorno puede tener efectos perjudiciales tanto en el ámbito físico como mental y, en su estado avanzado, suele requerir intervención profesional.

Tal como consignó el medio, Morales explicó que mientras el estrés puede afectar puntualmente a cualquier persona y, en muchos casos, se experimenta con cierta frecuencia, el ‘burnout’ resulta de la exposición sostenida a situaciones estresantes en el entorno laboral y representa un problema de salud de mayor envergadura. La especialista indicó que, a pesar de que ambos comparten elementos en común, la transición del estrés al ‘burnout’ implica una disminución o ausencia de implicación personal, acompañada de sentimientos de agotamiento, apatía y un marcado declive del rendimiento.

El medio detalló que entre los síntomas principales del ‘burnout’ se cuentan el cansancio continuado, la falta de energía, la caída del rendimiento, la aparición de una sensación persistente de fracaso y frustración, así como un distanciamiento emocional de la actividad profesional que puede derivar en despersonalización. Según Morales, este conjunto sintomático puede generar un impacto negativo en la salud física y mental, y en muchos casos, conlleva tanto consecuencias emocionales como trastornos físicos.

Desde el punto de vista clínico, Morales señaló que una de las diferencias clave radica en la intensidad y el tipo de implicación emocional. De acuerdo con la experta, mientras el estrés genera una sobreimplicación e hiperactividad emocional, el ‘burnout’ se caracteriza por la falta de implicación e incluso por sentimientos de abandono. Especificó que el ‘burnout’ no se da sin que previamente la persona haya sufrido un grado considerable de estrés, aunque no todo estrés conduce necesariamente a esta afección, según explicó el medio.

El medio destacó que Morales propuso una serie de pautas para prevenir y tratar el agotamiento profesional, insistiendo en la importancia de mantener hábitos saludables para favorecer el bienestar físico y emocional. Recomendó incorporar ejercicio regular, procurar una alimentación equilibrada, reservar tiempo para el ocio o los ‘hobbies’ y practicar técnicas de relajación o de conexión con el presente como la meditación y el ‘mindfulness’. Además, sugirió fortalecer las relaciones sociales y familiares, fomentar el contacto con la naturaleza y preservar los límites claros entre la vida laboral y el tiempo de descanso. Morales también subrayó el valor de la desconexión digital y la búsqueda de un propósito vital que dé sentido y motivación a las acciones diarias.

Al referirse a la manifestación del ‘burnout’, Morales enumeró una serie de síntomas físicos y emocionales que pueden incluir ansiedad, ataques de pánico, hiperemotividad, depresión, irritabilidad, disminución del apetito o de la libido, así como, en formas prolongadas, apatía, desgana, abulia y signos claros de despersonalización. Según reportó el medio, también aparecen frecuentemente molestias físicas como sudoración excesiva, caída del cabello, tensión en la mandíbula, dolores musculares y articulares, fluctaciones en el peso, complicaciones digestivas y dificultades para dormir.

En cuanto a las estrategias terapéuticas, Morales explicó al medio que la reestructuración cognitiva es una de las herramientas más eficaces en el tratamiento del ‘burnout’. Este enfoque ayuda a las personas afectadas a identificar y modificar creencias desadaptativas que sostienen su malestar. El entrenamiento en técnicas para gestionar la ansiedad y detectar pensamientos limitantes contribuye al autoconocimiento y refuerza una percepción más realista de uno mismo. Además, se fomenta la regularidad en las rutinas saludables, se promueve la gestión adecuada del tiempo para aprovechar el descanso y el ocio, y se recomienda el uso de ejercicios de relajación destinados a reducir el estrés.

El medio también resaltó que, desde la perspectiva de Morales, el apoyo interpersonal resulta fundamental. Para quienes desean ayudar a una persona que atraviesa un cuadro de ‘burnout’, la psicóloga propuso que la confianza y la cercanía marcan una diferencia significativa, así como la disposición para escuchar activamente y sin juicios. Recomienda preguntar directamente de qué manera se puede prestar ayuda y validar los sentimientos del afectado, evitando dar consejos automáticos que puedan desplazar el foco de la conversación. Además, Morales afirmó al medio que guiar a la persona hacia recursos específicos o profesionales puede aportar el apoyo especializado que requiere para afrontar y superar la situación.