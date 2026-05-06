Última hora de la baronesa Thyssen tras su ingreso de urgencia. Preocupación por su estado

Preocupación en torno al estado de salud de la baronesa Thyssen, de 83 años, después de que la revista Semana haya publicado este miércoles en su portada que ha estado hospitalizada aproximadamente una semana en la clínica Teknon de Barcelona tras sufrir una indisposición por la que tuvo que ser trasladada de urgencia en helicóptero al citado centro médico.

Tal y como apunta la publicación, Tita Cervera recibió el alta el pasado 1 de mayo y en estos momentos se recupera en su residencia de la Costa Brava a la espera de realizarse más pruebas para determinar el alcance de su malestar.

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Un bache de salud en el que sus tres hijos, Borja -acompañado por su mujer Blanca Cuesta-, Carmen y Sabina Thyssen han estado pendientes de ella en todo momento, demostrando que están unidos en este delicado momento y que, ocho años después de que se les viese juntos por última vez, han dejado a un lado sus diferencias para volcarse en su madre, de la que no se han separado durante su ingreso.

Aunque no ha trascendido el motivo de su hospitalización, Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ha asegurado en 'Vamos a ver' que "el diagnóstico es reservado y le corresponde a la baronesa contarlo". "Ingresó de urgencia, está a la espera de hacerse más pruebas y hubo una reunión entre Borja y sus hermanas para saber qué pasará con la fortuna de su madre. Hay que atar muchas cosas por lo que pueda pasar porque hay mucho patrimonio" ha añadido sin entrar en detalles.

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Especialmente afectado ante el revés de salud de Tita, su primogénito, que se comenta que estaría muy afectado y que, aunque habría regresado a Madrid, estaría muy preocupado por su madre y no habría dudado en hacer piña con sus hermanas en este trance tan delicado.

Según el programa presentado por Patricia Pardo en Telecinco, también Carmen -que está llamada a ser su sucesora en la gestión de su legado- habría retomado sus estudios universitarios en Barcelona, y la baronesa se encontraría en su residencia de 'Más Mañanas' acompañada por su hija Sabina recuperándose de su reciente paso por el hospital.

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Una información que contrasta con la que se ha dado en 'Espejo Público'. Miquel Valls ha desmentido que la mecenas se trasladase en helicóptero a la Tecknon. Según le han transmitido fuentes cercanas a Tita, habría visitado dicha clínica en varias ocasiones, y en una de ellas habría llegado en un estado que preocuparía y habrían decidido dejarla una noche ingresada por su difícil situación. Y, en palabras del periodista, habría sido la semana pasada cuando, al volver al médico para una revisión, habría ingresado debido a esta complicada situación.