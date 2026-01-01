Estados Unidos sanciona a cuatro empresas por transportar crudo venezolano para presionar a Maduro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que quienes mantengan relaciones comerciales en torno al petróleo venezolano enfrentan un riesgo significativo de recibir sanciones, extendiendo el alcance de su política para limitar los ingresos obtenidos por el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con la información publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la toma de medidas restrictivas forma parte de una estrategia sostenida en la que el control sobre las transacciones energéticas de Venezuela ocupa un papel central, según citó el propio organismo en su comunicado conocido este jueves.

Según reportó la OFAC, las cuatro compañías sancionadas —Aries Global Investment, Corniola Limited, Krape Myrtle y Winky International— poseen y explotan buques cisterna que transportan petróleo venezolano, identificados como Nord Star, Rosalind, Della y Valiant. El organismo estadounidense sostuvo que estos navíos pertenecen a una llamada “flota fantasma”, utilizada, según EEUU, para evadir restricciones y brindar apoyo financiero al gobierno venezolano. Además, la OFAC explicó que bloqueó el acceso de estas embarcaciones a mercados internacionales, como parte de la intensificación de las sanciones.

El medio oficial del Departamento del Tesoro detalló que el transporte del crudo venezolano realizado por estas compañías forma parte de lo que el gobierno estadounidense calificó como “actividades sancionables”. Destacó la dependencia cada vez mayor que el Ejecutivo de Venezuela tendría de una red global de buques para eludir sanciones y mantener operaciones comerciales que, según esa visión, colaboran con la estabilidad del gobierno de Maduro. Según la OFAC, estos mecanismos permiten generar los ingresos necesarios para financiar lo que enunció como “operaciones desestabilizadoras”.

En el comunicado emitido por la autoridad estadounidense, se subrayó que las nuevas restricciones buscan reforzar la campaña de presión contra la administración de Maduro. El medio puntualizó que estas acciones se inscriben en la política impulsada desde Washington, ratificando la continuidad de la campaña iniciada durante la presidencia de Donald Trump. En este contexto, la designación de las empresas y navíos sancionados aparece dentro de un marco más amplio de medidas diseñadas para limitar el margen de maniobra económica de Caracas.

Dentro del anuncio, la OFAC detalló que las nuevas sanciones no solo afectan directamente a las cuatro compañías operadoras, sino que también tienen un efecto disuasorio sobre cualquier entidad o individuo que considere participar en el comercio de petróleo venezolano. El organismo explicó que operar con crudo de ese origen, especialmente por fuera de los canales autorizados, constituye una violación de las sanciones impuestas y expone a los participantes a penalizaciones similares.

El gobierno de Estados Unidos señaló que el propósito de estas sanciones apunta a reducir los flujos de ingresos para el gobierno de Maduro, limitando sus fuentes externas de financiamiento y presionando por cambios políticos y operativos en Caracas. Según divulgó la OFAC, la utilización de la denominada “flota fantasma” resulta crucial en la estrategia de evasión, al permitir la movilidad y exportación de petróleo pese a las restricciones formales sobre la industria venezolana.

El Departamento del Tesoro argumentó que la coordinación internacional resulta fundamental para limitar la efectividad de los mecanismos empleados por Venezuela para exportar su crudo. Remarcó, según su publicación, que la advertencia sobre riesgos sancionatorios a quienes se sumen a este tipo de operaciones representa un mensaje dirigido tanto a agentes del sector privado como a gobiernos u organizaciones fuera de EEUU.

El comunicado no solo dio detalles sobre las empresas y los barcos en cuestión, sino que incluyó un llamado a la vigilancia constante de las transacciones internacionales relacionadas con Venezuela. El organismo enfatizó en su nota que los controles permanecerán activos y se evaluarán nuevas medidas restrictivas si se detectan operaciones que contravengan las disposiciones estadounidenses sobre el petróleo venezolano.

De acuerdo con la declaración de la OFAC, la decisión de ampliar el listado de empresas afectadas responde a la necesidad de anticipar y contrarrestar los movimientos que desde Caracas buscarían eludir el régimen de sanciones internacionales. En la comunicación oficial, se sostuvo que las acciones de las organizaciones señaladas se producen en un contexto caracterizado por la colaboración de múltiples actores que, mediante el uso de rutas y embarcaciones especiales, aseguran la continuidad de las exportaciones energéticas venezolanas.

El medio oficial estadounidense explicó que la coordinación para bloquear estas operaciones abarca la consulta y colaboración de distintos organismos dentro y fuera de EE. UU., e insistió en la postura de Washington respecto a considerar ilegítima la administración de Maduro. El documento difundido aclaró también que la lista de empresas y barcos bajo sanción no es cerrada y podría sumarse a futuras inclusiones dependiendo del desarrollo del comercio internacional con el crudo venezolano.

Finalmente, la OFAC reiteró el llamado a los operadores internacionales a revisar con rigor los riesgos legales y económicos asociados al comercio con petróleo venezolano, indicando que las sanciones seguirán aplicándose a empresas, intermediarios y embarcaciones que resulten implicados en actividades prohibidas bajo la legislación estadounidense.