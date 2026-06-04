ONU cree que con respeto a los derechos humanos y económicos Venezuela se recuperará

Caracas, 3 jun (EFE).- El coordinador residente de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla, aseguró este miércoles, en un acto de celebración por el 80 aniversario de la organización, que con el respeto a los derechos humanos, políticos, civiles, sociales y económicos, el país suramericano se va a recuperar.

"Hay una fuerza más grande que cualquier dificultad, la profunda humanidad de este país, su índole pacífica, su gente, ustedes, capaces de gestos de solidaridad y amor que no tiene comparación", señaló Rampolla en el acto que sirvió para su despedida como coordinador residente en el país tras cinco años.

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En el evento, celebrado junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, participó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Rampolla agradeció al Gobierno venezolano, a las autoridades locales, a los actores políticos de todas las ideologías, por el diálogo y el espacio que le han brindado a la ONU, así como a los socios nacionales e internacionales, a ONG, empresarios y academias, por su compromiso, valentía y colaboración constante.

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Igualmente, expresó su aprecio por las comunidades que los recibieron con confianza y que permitieron hacer el trabajo de la organización internacional.

"Un trabajo guiado por principios claros, humanidad, imparcialidad, neutralidad, buscando en todo momento soluciones en el interés de todos y todas", añadió.

Rampolla sostuvo que en sus cinco años en el país suramericano trató de reflejar constantemente el "potencial real" que existe y no solo las dificultades.

Asimismo, afirmó que Venezuela le ha recordado que el multilateralismo importa, que el diálogo es necesario y que es posible incluso en los contextos más complejos.

En mayo pasado, el Gobierno de Venezuela acusó al secretario general de la ONU, António Guterres, de hacer afirmaciones sobre el país suramericano "impropias de su alta investidura", luego de que dijera que cree que hubo "grandes complicidades" en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero.

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Guterres afirmó entonces que piensa que "no es posible que se repita (en Cuba) una situación similar" a la operación militar lanzada por EE.UU. en enero contra Venezuela, donde tiene "la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político".

El Gobierno venezolano dijo que estas declaraciones "reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad". EFE

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