Merchi, madre de Anabel Pantoja, reacciona al informe del caso de su nieta Alma, y a los rumores de infidelidad de David

Momentos complicados para Anabel Pantoja después de que el pasado viernes saliesen a la luz los detalles del informe forense del caso de su hija Alma que señalan directamente a su novio David Rodríguez como el presunto culpable de un "zarandeo violento" que habría provocado que la bebé, con apenas mes y medio de vida, fuese ingresada de urgencia en la UCI del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en enero de 2025.

Un documento elaborado por los especialistas del Instituto de Medicina Legal de las Palmas que podría ser decisivo para aclarar lo ocurrido y que podría sentar en el banquillo de los acusados al fisioterapeuta o a ambos progenitores como investigados por un delito de maltrato infantil a su pequeña, aunque antes la jueza instructora del caso estaría -según el medio local Canarias 7- valorando la posibilidad de nombrar un defensor judicial para velar por los intereses de la menor mientras continúe la investigación, que podría alargarse seis meses más tras la solicitud de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

No ha sido el único revés que ha sufrido la sobrina de Isabel Pantoja en las últimas horas, ya que tras revelarse que en su declaración ante el juez David habría revelado que fue infiel a la influencer antes del nacimiento de su hija, el programa que presenta Alba Carrillo en TenTv, 'El sótano', ha emitido unas imágenes del cordobés por las calles de su ciudad natal de lo más cómplice con una mujer rubia y sin rastro de Anabel, alimentando las especulaciones acerca de una nueva deslealtad que podría desatar una grave crisis en la pareja.

Mientras la prima de Kiko Rivera guarda silencio, su madre Merchi Bernal ha reaparecido acompañada de su nieta Alma y, muy seria, ha evitado pronunciarse tanto sobre el informe forense como sobre los rumores de infidelidad del fisioterapeuta -con el que ella no tendría ningún tipo de relación desde lo que le ocurrió a la pequeña-, dejando en el aire cómo se encuentra su hija en estos momentos.

PUBLICIDAD