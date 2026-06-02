El Ejército recalca que "la guerra es inevitable" y afirma "no estar preocupado" incluso "si se suma la OTAN"

El Ejército de Irán ha recalcado este martes que "la guerra es inevitable" debido a que Estados Unidos "exige una rendición total", antes de incidir en que las Fuerzas Armadas del país asiático "están preparadas" y "no están preocupadas" sobre una posibilidad de reinicio del conflicto, "incluso si se suma la OTAN".

"Estados Unidos exige nuestra rendición total, pero la nación iraní nunca se rendirá", ha dicho el subcomandante del Mando de Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, Mohamad Yafar Asadi. "Dado que la rendición no es una opción, la guerra es inevitable. Estamos preparados para ello y no tenemos problema con la guerra. Incluso si la OTAN se suma al conflicto, no estamos preocupados", ha señalado.

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"Hemos dicho en repetidas ocasiones que no hemos revelado todas nuestras capacidades. Tenemos muchas opciones que usaremos, en caso de ser necesario", ha destacado Asadi, tal y como ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV, en medio de las crecientes tensiones y la falta de progresos tangibles en las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo de paz.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos de violar el alto el fuego pactado en abril con varios ataques contra su territorio, tras lo que ha respondido atacando "bases" estadounidenses en Kuwait. Washington argumenta que son medidas defensivas y acusa igualmente a Teherán de violar el alto el fuego, que sin embargo sigue formalmente en pie.

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Durante las últimas horas han aumentado además las advertencias desde Irán por el incremento de los ataques israelíes contra Líbano, llegando a amenazar con suspender el proceso de negociaciones bajo el argumento de que el alto el fuego incluye "a todos los frentes", incluido Líbano, algo rechazado por las autoridades israelíes.

La situación llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a anunciar el lunes que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, después de haber sostenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ordenó la semana pasada "intensificar" la ofensiva, con un aumento de los bombardeos y un ahondamiento de la invasión terrestre.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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