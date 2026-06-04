La excandidata Claudia López dice que no apoyará a nadie en la segunda vuelta en Colombia

Bogotá, 3 jun (EFE).- La excandidata presidencial de centro Claudia López anunció este miércoles que no apoyará al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella ni al izquierdista Iván Cepeda, que se enfrentarán en segunda vuelta por la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio.

"Yo por Abelardo de la Espriella no voy a votar pero que nadie crea que en automático voy a votar por Iván Cepeda", dijo la también exalcaldesa de Bogotá durante una transmisión en sus redes sociales.

López que obtuvo 225.517 votos (0,95 %) en la elección del domingo en la que De la Espriella obtuvo 10,3 millones de apoyos (43,74 %) y Cepeda 9,6 millones de sufragios (40,90 %) criticó a ambos candidatos y reiteró que "representan un peligro para la democracia".

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Al abogado ultraderechista, del movimiento Defensores de la Patria, López fue enfática en calificarlo como un "defensor de la mafia" que puede convertirse en "títere" de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara públicamente apoyo a su campaña.

Sobre Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, la excandidata dijo que el hecho de que no se desmarque del mandatario y de su propuesta de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, que es ampliamente rechazada en el país, lo convierte en un candidato inviable.

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"Por default frente al peligro de Abelardo de la Espriella no voy a votar por Iván Cepeda", reiteró.

La exalcaldesa también recordó que en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022 apoyó sin reparos a Petro, de quien dijo que solo ha recibido "ataques" por lo que justificó su decisión de no respaldar esta vez al candidato que representa la continuidad del actual Gobierno.

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Este miércoles otros candidatos de centro e independientes, como Sergio Fajardo y el economista Juan Daniel Oviedo, que fue compañero de fórmula de la derechista Paloma Valencia, derrotados en la primera vuelta, optaron por no respaldar públicamente a ninguno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta.

"La mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso", afirmó Oviedo, sobre la autonomía de los electores, y pidió centrar la campaña en las propuestas al tiempo que reclamó más debates entre los dos finalistas. EFE

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