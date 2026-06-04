La firma líder de defensa surcoreana suspende su producción tras explosión con 5 muertos

Seúl, 4 jun (EFE).- La empresa líder de defensa surcoreana Hanwha Aerospace suspendió desde este jueves y hasta el viernes todas sus operaciones de producción para investigar la seguridad y condiciones de sus instalaciones, después de que el lunes murieran cinco personas y dos resultaran heridas en una explosión en una de sus fábricas.

"La seguridad es lo primero, antes que la producción", explicó este jueves la filial del gigante Grupo Hanwa en un comunicado, al anunciar el parón de las nueve plantas que la empresa tiene repartidas por todo el país "excepto algunos procesos esenciales".

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Esta es la primera suspensión general de operaciones del gigante surcoreano de defensa desde su creación, aunque ya había reportado otras dos explosiones mortales en sus instalaciones de la ciudad surcoreana de Daejeon en 2018 y 2019, según informó el periódico local The Korea Herald.

El parón, previsto hasta el 5 de junio, busca esclarecer las causas de la explosión ocurrida el pasado lunes en la fábrica de Daejeon, donde cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas durante unas operaciones de desactivación de explosivos.

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A partir de este jueves, la empresa realizará una "inspección especial" de seguridad en todas las instalaciones del país, con especial interés en la planta accidentada y sus instalaciones en Boeun (noreste del país) y Yeosu (sur), donde se manipulan explosivos.

"El objetivo es reducir a cero los accidentes en estas tres plantas", afirmó la compañía en el comunicado, donde también anunció un plan de formación sobre casos de accidentes similares para sus trabajadores, además de la reestructuración de sus planes de respuesta a este tipo de emergencias.

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Tras el anuncio, la compañía de defensa caía un 2,62 % en la Bolsa de Seúl a las 11:20 hora local (2:20 GMT), una bajada superior a la registrada por el principal índice del parqué surcoreano, el Kospi, que retrocedía un 2,1 %. EFE