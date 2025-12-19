La AESAN advierte de la presencia de leche no incluida en el etiquetado en cañas y triángulos de chocolate

La información sobre varios lotes específicos de productos de repostería elaborados por la marca Antonio y Cañizares ha sido transmitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de asegurar la retirada inmediata de estos lotes de los canales de venta. Según informó AESAN, personas con alergia o intolerancia a la leche podrían verse en riesgo por la presencia de este ingrediente, que no se encuentra declarado en el etiquetado de algunos productos de la citada marca.

El medio oficial detalló que la advertencia se centra específicamente en los productos ‘Cañas chocolate’ y ‘Triángulos chocolate’, ambos comercializados bajo la marca Antonio y Cañizares. Los números de lote afectados, según consignó la AESAN, han sido identificados a raíz de una notificación urgente trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana. El listado de lotes de ‘Cañas chocolate’ incluye los números CLH080825, CLH180825, CLH090925, CLH250925, CLH171025, CLH291025, CLH261125 y CLH011225. Por su parte, los lotes comprometidos de ‘Triángulos chocolate’ corresponden a los números CLH010825, CLH050825, CLH190825, CLH270825, CLH280825, CLH100925, CLH260925, CLH021025, CLH171025, CLH241025, CLH051125, CLH071125, CLH281125 y CLH281125.

AESAN, citada por el sistema SCIRI y según reportó el propio organismo, ha coordinado la difusión de esta notificación para que todas las comunidades autónomas realicen las comprobaciones pertinentes y verifiquen la retirada de los lotes con problema de todas las fases de comercialización, evitando así que los consumidores tengan acceso a los productos señalados. La detección de leche no declarada en los productos señalados llevó a la emisión de la alerta, considerando el riesgo potencial que supone para individuos con alergia o intolerancia a la lactosa y a las proteínas de la leche.

Según publicó la AESAN, la alerta busca anticipar cualquier incidente de salud pública relacionado con consumos accidentales de estos lotes, especialmente en los hogares donde hay personas diagnosticadas con alergias alimentarias a la leche o sus derivados. Como medida de prevención, el organismo ha recomendado expresamente que estos consumidores se abstengan de ingerir los productos recogidos en el aviso si los tuvieran en su poder.

El medio oficial puntualizó que las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana comunicaron el incidente inicialmente, tras detectar la irregularidad en el etiquetado. La implementación del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) ha facilitado la coordinación y rapidez en la gestión de la alerta a nivel nacional.

Las autoridades han recordado que la presencia de ingredientes no declarados representa un riesgo para la salud de personas con determinadas condiciones médicas, en este caso, alergias o intolerancia a la leche, puesto que una exposición inadvertida puede desencadenar respuestas adversas de gravedad variable. AESAN reiteró la importancia de seguir las recomendaciones emitidas y de comprobar los lotes en casa antes de consumir productos de la marca Antonio y Cañizares, en sus presentaciones de cañas y triángulos de chocolate.

Según consignó la agencia, la comprobación del etiquetado y el control de la trazabilidad son factores clave en la reducción de incidentes relacionados con alérgenos no declarados en el mercado alimentario, haciendo hincapié en el papel de los consumidores y del resto de las autoridades en la detección y retirada de productos cuando se confirman problemas de este tipo. La acción preventiva responde a la normativa vigente sobre alimentos y etiquetados, diseñada para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables.

AESAN mantiene la recomendación de consultar su portal para información adicional y actualizaciones sobre alertas alimentarias, recordando que la colaboración ciudadana y la rápida retirada del producto constituyen las herramientas más eficaces en la prevención de incidentes con alérgenos no declarados.