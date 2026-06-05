Agencias

Trump se muestra optimista sobre la paz en Ucrania tras el rechazo de Putin a sentarse con Zelenski

Guardar
Google icon
Imagen SZY2VJLACFBIHIMYD7WY4SFLIY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado optimista este viernes sobre el final del conflicto en Ucrania pese a que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha rechazado la reciente propuesta del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, de sentarse para negociar la paz en el país.

"Que ellos se hagan cargo. He sido yo quien los ha llevado hasta aquí. Creo que se va a resolver", ha señalado el magnate en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, reiterando que es una guerra que "nunca" debería haber estallado y que no lo habría hecho si hubiese sido presidente en febrero de 2022.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Trump se producen después de que Zelenski instara en una carta abierta a Putin a sentarse cara a cara en un país tercero a negociar la paz en Ucrania, si bien el presidente ruso ha afirmado este viernes que "no le ve sentido" a esta posibilidad.

Putin ha apuntado que "el único objetivo" de la parte ucraniana para celebrar una eventual reunión es "detener el avance" de las tropas rusas de cara a un posible alto el fuego durante las negociaciones de paz.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares dice que la UE "no puede mantener la misma relación con Israel" y pide más presión

Infobae

Gobierno de Ecuador presenta la agenda de igualdad de género para el periodo 2025-2029

Infobae

Los candidatos a adquirir SFR se dan hasta el domingo para alcanzar un acuerdo

Infobae

La Unesco declara 14 nuevas reservas de la biosfera en el mundo

Infobae

Hermano menor de Fujimori reitera que no apoyará a ningún candidato en elecciones de Perú

Infobae