Asesinado en Cúcuta (Colombia) un periodista que se encontraba bajo protección estatal

Las autoridades colombianas han condenado este sábado el asesinato del periodista Cristian Herrera, director de los portales informativos como 'Cúcuta al Rojo Vivo' y 'Cúcuta Real', en un crimen ocurrido en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a sus responsables.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha expresado su "profundo pesar" por la muerte del comunicador y ha rechazado el homicidio, al tiempo que ha recordado que Herrera formaba parte de su programa de protección desde 2014 debido a los riesgos asociados a su labor periodística.

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Según ha explicado el organismo, el periodista se desplazaba en el momento del atentado en un vehículo adscrito a la entidad. Asimismo, ha precisado que la ausencia de escoltas durante el ataque respondió a una "solicitud expresa y voluntaria del protegido".

Tras resultar herido, Herrera fue auxiliado por familiares y trasladado a un centro médico, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La UNP ha indicado que se encuentra recopilando información técnica y operativa para apoyar las investigaciones que desarrollan las autoridades competentes con el fin de determinar los móviles del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.

"La Unidad Nacional de Protección avanza en la recopilación de la información técnica y operativa necesaria para coadyuvar con las autoridades para esclarecer los móviles y responsables de este condenable hecho", ha apuntado la institución en un comunicado.

Por su parte, la Delegación del Gobierno colombiano en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor de los Bloques y Frente ha manifestado asimismo su rechazo al asesinato del periodista y ha trasladado sus condolencias a los familiares del comunicador y al conjunto del gremio periodístico.

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En su pronunciamiento, la delegación ha destacado la trayectoria profesional de Herrera y ha puesto en valor su trabajo informativo, así como su contribución a la construcción de paz en el país.

"Exaltamos su vida, su compromiso permanente con la paz y su búsqueda de la verdad a través del ejercicio valeroso como periodista", ha agregado el organismo, que también ha enviado un "abrazo fraterno y solidario" a la esposa, la hija y demás familiares de la víctima.

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La muerte de Herrera ha generado preocupación entre organizaciones y entidades vinculadas a la defensa de la libertad de prensa en Colombia, un país donde periodistas y comunicadores continúan enfrentándose a amenazas y riesgos derivados del ejercicio de su profesión en distintas regiones del territorio nacional.

Así las cosas, la UNP ha reiterado, por último, su "compromiso inquebrantable con la protección de los periodistas y la defensa de la libertad de prensa" mientras avanzan las pesquisas sobre el caso.