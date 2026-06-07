Agencias

EEUU destruye dos drones iraníes que operaban en el estrecho de Ormuz

Guardar
Google icon
Imagen PNBYA3JRD5FJ7EOCFXD46ZFGAE

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que sus fuerzas desplegadas en Oriente Próximo han interceptado y destruido dos drones iraníes que operaban en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Según el comunicado, los dispositivos representaban una "amenaza inminente" para los buques mercantes y el tráfico marítimo internacional que transita por la estratégica vía comercial.

"Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente derribaron dos drones de ataque unidireccionales iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz", ha informado el CENTCOM a través de sus redes sociales.

El cuerpo militar norteamericano ha subrayado a su vez que sus tropas permanecen en una posición de alta alerta en la región, preparado para continuar defendiendo los intereses de sus aliados y responder ante cualquier nueva agresión por parte de Teherán.

PUBLICIDAD

De esta manera, el alto al fuego sigue siendo frágil entre Estados Unidos e Irán, después de que el pasado viernes el CENTCOM destruyese seis misiles y cuatro drones iraníes que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz y algunos de los países vecinos del Golfo. Como respuesta, Washington bombardeó estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Qeshm, en una nueva escalada de tensión en la región.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China intensifica sus patrullas al este de Taiwán ante conversaciones de Japón y Filipinas

Infobae

2-0. Argentina impone su jerarquía ante Honduras con la mirada puesta en el Mundial

Infobae

Domingo, 7 de junio de 2026 (02:00 GMT)

Infobae

Corea del Norte reafirma que su estatus nuclear es "irreversible" antes de la visita de Xi

Infobae

Suben a doce los heridos durante un tiroteo en la ciudad estadounidense de Toledo, en Ohio

Infobae