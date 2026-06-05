Irán asegura contar con "pruebas" de que EAU "participó en operaciones militares" en la ofensiva de EEUU e Israel

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que Teherán cuenta con "pruebas" de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) "participó en operaciones militares" contra el país en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"Tenemos amplias pruebas de que Estados Unidos e Israel usaron los cielos y el territorio de EAU contra nosotros. Hay documentos y pruebas que demuestran que EAU llegó a participar en ocasiones en operaciones militares contra nosotros", ha señalado Araqchi.

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Así, ha defendido los ataques iraníes contra países de la región y ha recordado que Irán "ya advirtió de que las bases estadounidenses serían objetivos legítimos si participaban en una agresión contra Irán". "Nuestra respuesta está dirigida contra las bases de Estados Unidos, no contra el territorio de países de la región", ha reiterado.

En el caso concreto de EAU, ha argumentado que "quizá la principal causa de los problemas" bilaterales es Israel, con el que Abu Dabi normalizó relaciones en el marco de los 'Acuerdos de Abraham'. "EAU ha establecido relaciones con Israel y mantiene lazos muy estrechos a nivel político, comercial y económico", ha resaltado Araqchi, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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Las autoridades emiratíes no han respondido por ahora a estas acusaciones ni han confirmado oficialmente haber ejecutado ataques contra Irán durante la ofensiva, que llevó a las fuerzas iraníes a responder con ataques contra Israel y otros países de la región, entre ellos EAU, argumentando que atacaba bases estadounidenses que respaldaban los bombardeos.