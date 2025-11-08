Detenido en Reino Unido un exmilitar británico reclamado por Kenia por un asesinato ocurrido en 2012

Las autoridades de Reino Unido han arrestado a Robert James Purkiss, un exmilitar de 38 años, buscado por Kenia en relación con un presunto asesinato cometido en 2012, ha informado este viernes la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), a cargo de la detención, que ha iniciado ya un proceso de extradición.

Robert James Purkiss fue detenido este pasado jueves en la localidad de Tidworth, en el condado de Wiltshire, por agentes especializados de la Unidad Nacional de Extradición de la NCA.

El exsoldado ha comparecido este viernes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se han iniciado los procedimientos correspondientes a su posible extradición a Kenia. Durante la audiencia, el tribunal ha ordenado su ingreso en prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal.

Purkiss habrá de presentarse nuevamente ante el mismo tribunal el próximo 14 de noviembre, fecha en la que continuará el proceso judicial.

Si bien hasta el momento no han trascendido más detalles sobre el procedimiento, las autoridades británicas han confirmado que están trabajando con el Gobierno keniano para esclarecer los hechos relacionados con el presunto crimen cometido en 2012.

La operación se ha llevado a cabo tras la emisión de una orden judicial el pasado mes de septiembre, en el marco de una investigación que las autoridades kenianas mantienen abierta desde hace más de una década.

La Fiscalía General de Kenia indicó entonces que las pruebas reunidas vinculaban al recientemente detenido con el asesinato, por lo que había solicitado una orden de arresto para "allanar el camino a los procedimientos de extradición". El juez Alexander Muteti accedió a la solicitud, alegando que el asesinato es un delito extraditable y que existe causa probable para presentar cargos por asesinato contra el acusado.

La víctima, Agnes Wanjiru, joven de 21 años madre de un bebé de cuatro meses, desapareció en marzo de 2012 después de que la vieran saliendo de un bar con militares británicos. Casi tres meses después, encontraron su cuerpo en las aguas residuales de un hotel. Su caso desató indignación nacional y un llamamiento a la rendición de cuentas.

Hace dos años, la Asamblea Nacional de Kenia aprobó un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Reino Unido que incluía la modificación de una enmienda que permitía juzgar crímenes de soldados británicos cometidos contra ciudadanos kenianos.