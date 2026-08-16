(Crónica) Las Palmas y Burgos empiezan la temporada con fiesta en el descuento

16/08/2026 UD Las Palmas - Albacete DEPORTES LALIGA

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La UD Las Palmas venció (2-1) al Albacete este domingo gracias a un gol en el descuento de Sandro Ramírez en la primera jornada de LaLiga Hypermotion, mientras que el Burgos se apuntó el primer asalto de la temporada con otro triunfo in extremis (3-2) ante el Córdoba.

En el Estadio Gran Canaria, el cuadro amarillo tuvo una buena presentación y mereció ganar, pero lo tuvo que hacer sobre la bocina. Otro veterano como Jesé adelantó a los locales y Las Palmas manejó el encuentro pese a las subidas de José Corpas en los visitantes. El equipo manchego mejoró otro poco y rozó el empate tras el descanso, pero los locales reaccionaron con los cambios.

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Con lo ajustado del marcador, Víctor San Bartolomé cazó un balón suelto tras un saque de esquina en el minuto 85 que supuso el 1-1 y el silencio en el Gran Canaria. Sin embargo, la fiesta se desató en el 93', con un golazo con el exterior de un emocionado Sandro.

En El Plantío, después de una primera mitad con cuatro goles, el conjunto castellano se quedó los tres puntos gracias al cabezazo definitivo en el minuto 91 de David González, que tuvo que confirmar el VAR. El cuadro andaluz se adelantó gracias a Yusi Diarra, pero Álex Forés y Javi Llabrés remontaron. En el largo descuento, Éder García hizo un 2-2 que rompió al final el Burgos cuando parecía ya definitivo.

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También a la postre rascó, en este caso un punto, el Girona ante el Leganés (1-1). El conjunto catalán, que confía en regresar a Primera esta campaña aunque LaLiga Hypermotion se vende muy cara, sacó un merecido empate en Montilivi en el asedio final y gracias a Abel Ruiz, que dejó en nada el tremendo gol de Naim desde muy lejos para los 'pepineros' en el inicio de la segunda parte.

Además, el Tenerife volvió a Segunda con pegada para asaltar Ipurua (1-3). Enric Gallego tardó siete minutos en adelantar a los canarios pero el Eibar empató por medio de Jon Bautista. Con todo, el equipo local no tuvo excesiva producción ofensiva y, cuando encontró su momento en el partido, el Tenerife aprovechó la que tuvo antes del descanso para hacer el 1-2 con Jesús Álvarez. Ante el quiero y no puedo local, Iván Chapela firmó el tercero canario.

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