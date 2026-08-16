EEUU revela acuerdo para que México le compre drones y antidrones para combatir a carteles

Guardar

Ciudad de México, 16 ago (EFE).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reveló este domingo que ambos países firmaron un acuerdo que permitirá a México adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas, a costos competitivos, para combatir al crimen organizado.

En un mensaje en redes sociales, Johnson publicó que esta semana el secretario del Ejército de aquel país, Daniel Driscoll, y la Secretaría de la Defensa Nacional de México "firmaron una declaración de intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías".

PUBLICIDAD

Esto permitirá, dijo, a la Defensa de México, "acceder al mercado digital del Ejército de Estados Unidos para adquirir sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos".

Además, dijo que esta tecnología "fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los carteles" y hacer frente a los retos de seguridad bilaterales.

En un segundo mensaje, Johson indicó este domingo que la cooperación bilateral en materia de seguridad, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: "serán capturados y rendirán cuentas".

PUBLICIDAD

Esto al informar que "en tan solo un día, autoridades estadounidenses devolvieron a México a tres fugitivos buscados en el país": un integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), buscado por un delito relacionado con armas de fuego en el estado de Guanajuato; un fugitivo buscado por homicidio en Zacatecas, y un tercero buscado por fraude.

El pasado jueves, el Gobierno de Estados Unidos reanudó por completo sus actividades oficiales en el estado de Michoacán, tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas desplegadas por México, poniendo fin a la suspensión que afectó a los inspectores encargados de certificar las exportaciones de aguacate.

PUBLICIDAD

Ese mismo día, Johnson reconoció al Gobierno mexicano, “particularmente a su Gabinete de Seguridad”, por las acciones y la coordinación que hicieron posible la reanudación total, según un comunicado difundido en sus redes sociales. EFE