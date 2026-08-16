Las FF.AA. no tendrán "rol decorativo" en lucha contra el crimen en Perú, afirma ministro

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Lima, 16 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Perú no tendrán "un rol decorativo" en la lucha contra la inseguridad ciudadana y crimen organizado, aseguró este domingo el ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, al anunciar que próximamente, los militares asumirán el control perimétrico de las cárceles.

"Hay cosas concretas que vamos a hacer, como tomar control perimétrico de los penales. Tendremos un contingente para controlar el ingreso, incluso del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Contaremos con equipos de escaneo y detección de metales", señaló Belaúnde en la emisora local RPP.

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En este sentido, el ministro indicó que en el Gobierno de la derechista Keiko Fujimori "las Fuerzas Armadas no van a tener un rol decorativo o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada" y destacó que tendrán el control de los ingresos a los penales.

"Tendremos nuestros propios sistemas para bloquear las señales de celulares y controlaremos que los bloqueadores de celulares y drones funcionen las 24 horas", sostuvo Belaúnde al añadir que ha solicitado la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en Perú para contar con la tecnología que haga posible dichos controles.

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Precisó que, si bien los operativos de control en el ingreso serán competencia de las Fuerzas Armadas, los agentes de la Policía Nacional se encargarán de efectuar “requisas profundas” al interior de los penales.

Además, explicó que en el marco del pedido de facultades legislativas que elabora el Ejecutivo y que pronto presentará al Congreso, también se contempla modificaciones a la legislación vigente para fortalecer la intervención militar frente a grupos criminales.

Como cambiar el rol de las Fuerzas Armadas para permitir la captura y expulsión del país de ciudadanos extranjeros indocumentados vinculados a actividades delictivas, algo que consideró que hoy en día, "es casi prohibitivo".

También buscará modificar cómo se cataloga a las bandas criminales y puso el ejemplo de que en Ecuador, Los Choneros, y en Brasil, el Comando Vermello, son considerados como grupos hostiles y, por tanto, son un objetivo militar, mientras que en Perú son considerados como organización criminal y "no se les puede intervenir".EFE

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