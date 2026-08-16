El París Saint-Germain pierde la Supercopa de Francia ante un Lens con diez

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El París Saint-Germain se vio sorprendido por el Lens este domingo en la final de la Supercopa de Francia, a pesar de jugar con uno más desde el minuto 39, poco después del 1-0 de Florian Thauvin.

Los de Luis Enrique Martínez cedieron su hegemonía nacional cuatro días después de alargar la continental con la Supercopa de Europa ante el Aston Villa. El doble campeón de la Champions encajó el 1-0 de Thauvin y aún en el primer tiempo Kyllian Antonio vio la roja directa en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

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La dura entrada del jugador local sobre Vitinha abrió un panorama mejor para el PSG, pero la falta de puntería y el muro del portero Robin Risser sobre Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Désiré Doué mantuvieron el 1-0. El nerviosismo de los favoritos en busca de una 15ª Supercopa se notó cuando en el minuto 87 Nuno Mendes soltó un codazo que le costó la roja directa.

El técnico español del PSG dejó escapar su cuarto título de los 17 posibles desde que llegó a París. Mientras, el Lens, campeón de Francia en 1998, ganador de la Copa de la Liga en 1999 y campeón de la Copa de Francia el pasado mes de mayo, se aseguró su primer Trofeo de Campeones.

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