Resumen de las principales noticias transmitidas este domingo, 16 de agosto, por el servicio de Internacional

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EEUU/Corea.- Trump anuncia una "reducción sustancial" de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo una "reducción sustancial" de los tradicionales ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur por su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un, el elevado coste de las operaciones y el rechazo de Seúl a unirse a la guerra contra Irán.

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O.Próximo (1).- EEUU promete a Hamás que Israel se retirará de Gaza en paralelo al desarme de las milicias palestinas

El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Próximo, Jared Kushner, ha prometido a los líderes políticos del movimiento islamista palestino Hamás que el Ejército de Israel se retirará de la Franja de Gaza según se vayan desarmando las milicias palestinas y no cuando haya concluido el proceso de entrega de armas, como ha avisado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

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O.Próximo (2).- Hamás ratifica a EEUU su voluntad de comenzar la segunda fase del plan de paz para Gaza

La delegación mediadora del movimiento islamista palestino Hamás ha confirmado este domingo al enviado estadounidense para Oriente Próximo, Jared Kushner, su compromiso con el comienzo de la segunda fase del plan de paz trazado para la Franja de Gaza por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que contempla el desarme de las milicias palestinas, la retirada israelí del enclave, y el traspaso de poderes a una nueva administración palestina para comenzar la reconstrucción de la zona.

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O.Próximo (3).- El ministro de Seguridad de Israel recomienda una ola de asesinatos de palestinos en la Franja de Gaza

El ultranacionalista ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, ha recomendado la puesta en marcha de una cuota diaria de "entre 30 y 40 asesinatos" de palestinos en la Franja de Gaza; operaciones que describió como de carácter "selectivo" antes de considerar innecesario determinar si los objetivos representan o no una amenaza directa.

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EEUU.- El huracán 'Lala' deja ya un fallecido e inundaciones por doquier durante sus primeras horas de paso por Hawái

Al menos una persona ha fallecido en Hawái durante las primeras horas del paso del huracán 'Lala', que ha tocado tierra esta madrugada en el archipiélago norteamericano acompañado de vientos sostenidos de casi 120 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que están provocando inundaciones y corrimientos de tierra, especialmente en la isla principal.

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Yemen.- El Ejército de Yemen confirma más de 180 ataques contra posiciones hutíes

El Ejército de Yemen ha informado este domingo de que en las últimas 24 horas ha llevado a cabo más de 180 ataques contra posiciones de los rebeldes hutíes, asegurando que han causado "decenas" de heridos y bajas entre las filas de la insurgencia.

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Zimbabue.- El naufragio del miércoles en el lago Kariba de Zimbabue deja ya 80 muertos

La Policía de Zimbabue ha confirmado que 80 personas han muerto después de que un ferry sobrecargado volcara este pasado miércoles en el lago Kariba, un incidente que obligó al presidente del país africano, Emmerson Mnangagwa, a declarar el "estado de desastre".

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